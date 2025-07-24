Kuzey Marmara Otoyolu'nda devrilen kamyonet ulaşımı aksattı
Kuzey Marmara Otoyolu'nun Kocaeli kesiminde devrilen kamyonet nedeniyle ulaşım aksadı.
Kuzey Marmara Otoyolu'nun Kocaeli kesiminde devrilen kamyonet nedeniyle ulaşım aksadı.
Otoyolda Ankara yönüne giden Ö.S'nin kullandığı 34 US 5511 plakalı kamyonet, T2 Tüneli'nde lastiğinin patlaması sonucu kontrolden çıkarak devrildi.
İhbar üzerine kaza yerine gelen jandarma ve otoyol işletme ekipleri, yolda güvenlik önlemi aldı.
Kaza nedeniyle trafiğin tek şeritten kontrollü sağlandığı Ankara istikametinde araç kuyruğu oluştu.
Ulaşım, devrilen kamyonetin kaldırılmasının ardından normale döndü.
Anadolu Ajansı ve DHA tarafından geçilen tüm Kocaeli haberleri, bu bölümde Haberturk.com editörlerinin hiçbir editoryal müdahalesi olmadan otomatik olarak ajans kanallarından geldiği şekliyle yer almaktadır. Kocaeli Haberleri alanında yer alan haberlerin hepsinin hukuki muhatabı haberi geçen ajanslardır.