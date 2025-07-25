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        Vali İlhami Aktaş'tan yaz Kur'an kursuna ziyaret

        Kocaeli Valisi İlhami Aktaş, yaz Kur'an kursunda eğitim gören öğrencileri ziyaret etti.

        Kaynak
        Anadolu Ajansı
        Giriş: 25.07.2025 - 11:22 Güncelleme: 25.07.2025 - 11:27
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        Vali İlhami Aktaş'tan yaz Kur'an kursuna ziyaret
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        Kocaeli Valisi İlhami Aktaş, yaz Kur'an kursunda eğitim gören öğrencileri ziyaret etti.

        Valilikten yapılan açıklamaya göre, İl Müftülüğü bünyesinde Valilik kampüsünde açılan yaz Kur'an kursundaki öğrencilerle bir araya gelen Aktaş, faaliyetler hakkında imam hatip Sami Altınkayık'tan bilgi aldı.

        Öğrencilerle derslerde öğrenilen konularla ilgili sohbet eden Aktaş, başarılar dilediği çocuklara hediyeler verdi.

        Anadolu Ajansı ve DHA tarafından geçilen tüm Kocaeli haberleri, bu bölümde Haberturk.com editörlerinin hiçbir editoryal müdahalesi olmadan otomatik olarak ajans kanallarından geldiği şekliyle yer almaktadır. Kocaeli Haberleri alanında yer alan haberlerin hepsinin hukuki muhatabı haberi geçen ajanslardır.

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