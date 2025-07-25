Vali İlhami Aktaş'tan yaz Kur'an kursuna ziyaret

Öğrencilerle derslerde öğrenilen konularla ilgili sohbet eden Aktaş, başarılar dilediği çocuklara hediyeler verdi.

Valilikten yapılan açıklamaya göre, İl Müftülüğü bünyesinde Valilik kampüsünde açılan yaz Kur'an kursundaki öğrencilerle bir araya gelen Aktaş, faaliyetler hakkında imam hatip Sami Altınkayık'tan bilgi aldı.

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