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        AYSİT Vakfı, Kocaeli'de Sivil Toplum Kapasite Geliştirme Kampı düzenledi

        Anadolu'dan Yeryüzüne Kadın Sivil Toplum Kuruluşları (AYSİT) Vakfı, Kocaeli'nin Darıca ilçesinde Sivil Toplum Kapasite Geliştirme Kampı gerçekleştirdi.

        Kaynak
        Anadolu Ajansı
        Giriş: 25.07.2025 - 11:59 Güncelleme: 25.07.2025 - 12:02
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        AYSİT Vakfı, Kocaeli'de Sivil Toplum Kapasite Geliştirme Kampı düzenledi
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        Anadolu'dan Yeryüzüne Kadın Sivil Toplum Kuruluşları (AYSİT) Vakfı, Kocaeli'nin Darıca ilçesinde Sivil Toplum Kapasite Geliştirme Kampı gerçekleştirdi.

        Vakıftan yapılan açıklamaya göre, "Birlikte Güçlüyüz" mottosuyla düzenlenen kampa ülke genelinden 55 sivil toplum kuruluşu katıldı.

        Açıklamada görüşlerine yer verilen AYSİT Vakfı Yönetim Kurulu Başkanı Serpil Balat, açılışta, sivil toplum kuruluşlarının güçlenmesi ve işbirliklerinin artırılması adına bu tür etkinliklerin önemli olduğunu kaydetti.

        Programda, Zehra Gül "STK'lar Neden Stratejik Planlama Yapmalı?", Fatma Türk de "Savunuculuk ve Lobicilik" konulu sunum yaptı.

        Kamp süresince, savunuculuk ve lobicilik konularında araştırma anketi gerçekleştirildi. Ayrıca, etkinlikte "STK’larda Online Savunuculuğu Geliştirmek İçin Neler Yapılabilir? Online Savunma Kampanya Örnekleri" başlıklı bir atölye çalışması düzenlendi.

        Bu atölye, katılımcılara dijital platformlarda etkili savunuculuk yapma yollarını gösterdi. Faaliyette, öncü kadınlar Halime Uyulan, Nejla Koytak ve Hanım Demirhan'a yönelik vefa gecesi yapıldı. Burada katılımcılarla tecrübe paylaşımı oldu.

        Kamp, dilek ve temennilerle sona erdi.

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        Galeri

        Anadolu Ajansı ve DHA tarafından geçilen tüm Kocaeli haberleri, bu bölümde Haberturk.com editörlerinin hiçbir editoryal müdahalesi olmadan otomatik olarak ajans kanallarından geldiği şekliyle yer almaktadır. Kocaeli Haberleri alanında yer alan haberlerin hepsinin hukuki muhatabı haberi geçen ajanslardır.

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