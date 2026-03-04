Kocaeli'de 15 yıl hapis cezası bulunan hükümlü yakalandı

Kocaeli'nin Başiskele ilçesinde hakkında 15 yıl hapis cezası bulunan hükümlü yakalandı. İl Emniyet Müdürlüğünden yapılan açıklamaya göre, aranan şahısların yakalanmasına yönelik çalışma yürütüldü. "Uyuşturucu veya uyarıcı madde ticareti yapma veya sağlama" suçundan hakkında 15 yıl hapis cezası bulunan M.M. Başiskele ilçesinde yakalandı. Hükümlü, emniyetteki işlemlerinin ardından cezaevine teslim edildi.

Anadolu Ajansı, DHA ve İHA tarafından geçilen tüm Kocaeli haberleri, bu bölümde Haberturk.com editörlerinin hiçbir editoryal müdahalesi olmadan otomatik olarak ajans kanallarından geldiği şekliyle yer almaktadır. Kocaeli Haberleri alanında yer alan haberlerin hepsinin hukuki muhatabı haberi geçen ajanslardır.