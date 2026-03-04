Canlı
        Haberler Yerel Haberler Kocaeli Haberleri Haberleri

        Kocaeli'de 15 yıl hapis cezası bulunan hükümlü yakalandı

        Kocaeli'nin Başiskele ilçesinde hakkında 15 yıl hapis cezası bulunan hükümlü yakalandı.

        Giriş: 04.03.2026 - 08:53
        Kocaeli'de 15 yıl hapis cezası bulunan hükümlü yakalandı

        Kocaeli'nin Başiskele ilçesinde hakkında 15 yıl hapis cezası bulunan hükümlü yakalandı.

        İl Emniyet Müdürlüğünden yapılan açıklamaya göre, aranan şahısların yakalanmasına yönelik çalışma yürütüldü.


        "Uyuşturucu veya uyarıcı madde ticareti yapma veya sağlama" suçundan hakkında 15 yıl hapis cezası bulunan M.M. Başiskele ilçesinde yakalandı.

        Hükümlü, emniyetteki işlemlerinin ardından cezaevine teslim edildi.

