Anadolu Otoyolu'nun Kocaeli kesiminde 4 kişinin yaralandığı zincirleme kaza ulaşımı aksattı
Anadolu Otoyolu'nun Kocaeli kesiminde 4 kişinin yaralandığı zincirleme trafik kazası, ulaşımda aksamaya neden oldu.
Anadolu Otoyolu'nun Kocaeli kesiminde 4 kişinin yaralandığı zincirleme trafik kazası, ulaşımda aksamaya neden oldu.
Otoyolun Yeşilova mevkisi İstanbul istikametinde 2 tır, 2 kamyon ve 1 hafif ticari aracın karıştığı zincirleme trafik kazası meydana geldi.
Çevredekilerin ihbarı üzerine kaza yerine sağlık, itfaiye ve jandarma ekipleri sevk edildi.
Yaralanan 4 kişi, sağlık personelinin ilk müdahalesinin ardından hastaneye kaldırıldı.
Kaza nedeniyle otoyolun İstanbul yönünde bir süre aksayan ulaşım, araçların kaldırılmasının ardından normale döndü.
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