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        Anadolu Otoyolu'nun Kocaeli kesiminde 4 kişinin yaralandığı zincirleme kaza ulaşımı aksattı

        Anadolu Otoyolu'nun Kocaeli kesiminde 4 kişinin yaralandığı zincirleme trafik kazası, ulaşımda aksamaya neden oldu.

        Kaynak
        Anadolu Ajansı
        Giriş: 25.07.2025 - 14:01 Güncelleme: 25.07.2025 - 14:01
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        Anadolu Otoyolu'nun Kocaeli kesiminde 4 kişinin yaralandığı zincirleme kaza ulaşımı aksattı
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        Anadolu Otoyolu'nun Kocaeli kesiminde 4 kişinin yaralandığı zincirleme trafik kazası, ulaşımda aksamaya neden oldu.

        Otoyolun Yeşilova mevkisi İstanbul istikametinde 2 tır, 2 kamyon ve 1 hafif ticari aracın karıştığı zincirleme trafik kazası meydana geldi.

        Çevredekilerin ihbarı üzerine kaza yerine sağlık, itfaiye ve jandarma ekipleri sevk edildi.

        Yaralanan 4 kişi, sağlık personelinin ilk müdahalesinin ardından hastaneye kaldırıldı.

        Kaza nedeniyle otoyolun İstanbul yönünde bir süre aksayan ulaşım, araçların kaldırılmasının ardından normale döndü.

        Anadolu Ajansı ve DHA tarafından geçilen tüm Kocaeli haberleri, bu bölümde Haberturk.com editörlerinin hiçbir editoryal müdahalesi olmadan otomatik olarak ajans kanallarından geldiği şekliyle yer almaktadır. Kocaeli Haberleri alanında yer alan haberlerin hepsinin hukuki muhatabı haberi geçen ajanslardır.

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