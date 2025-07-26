GÜNCELLEME - Kocaeli'de ormanlık alanda çıkan yangına müdahale ediliyor

Aktaş, Yalova ve Bursa'dan takviye talep ettiklerini, Sakarya'dan da takviye olacağını kaydetti.

Emniyet, jandarma, AFAD ve itfaiye ekiplerinin bölgede olduğunu belirten Aktaş, "Rüzgar biraz fazla. Vatandaşın teyakkuzda olması, can ve mal güvenliği açısından dikkatli olması gerekiyor." dedi.

Kocaeli Valisi İlhami Aktaş, AA muhabirine, yangına müdahalenin karadan devam ettiğini, kısa sürede havadan müdahalenin de başlayacağını söyledi.

İlçe merkezine 2 kilometre uzaklıktaki Pazarköy Mahallesi'ndeki ormanlık alanda henüz belirlenemeyen nedenle yangın çıktı.

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