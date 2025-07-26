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        Kocaeli'de 3 katlı binada çıkan yangın söndürüldü

        Kocaeli'nin Gebze ilçesinde 3 katlı bir binada çıkan yangın itfaiye ekipleri tarafından söndürüldü.

        Kaynak
        Anadolu Ajansı
        Giriş: 26.07.2025 - 20:32 Güncelleme: 26.07.2025 - 20:32
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        Kocaeli'de 3 katlı binada çıkan yangın söndürüldü
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        Kocaeli'nin Gebze ilçesinde 3 katlı bir binada çıkan yangın itfaiye ekipleri tarafından söndürüldü.

        İstasyon Mahallesi 1488/6 Sokak'ta bulunan 3 katlı müstakil bir binanın en üst katında henüz belirlenemeyen nedenle yangın çıktı.

        Çevredekilerin ihbarı üzerine olay yerine çok sayıda itfaiye, sağlık ve polis ekibi sevk edildi.

        İtfaiye ekiplerinin çalışması sonucu yangın kısa sürede kontrol altına alındı.

        Yangın sonucu binanın üst katında hasar oluştu.

        Anadolu Ajansı ve DHA tarafından geçilen tüm Kocaeli haberleri, bu bölümde Haberturk.com editörlerinin hiçbir editoryal müdahalesi olmadan otomatik olarak ajans kanallarından geldiği şekliyle yer almaktadır. Kocaeli Haberleri alanında yer alan haberlerin hepsinin hukuki muhatabı haberi geçen ajanslardır.

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