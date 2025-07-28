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        Kocaeli Büyükşehir Belediyesinin Hatay'a yaptırdığı okulun inşası tamamlandı

        Kocaeli Büyükşehir Belediyesi tarafından Hatay'ın Kumlu ilçesinde yapılan okulun inşa çalışmaları bitti.

        Kaynak
        Anadolu Ajansı
        Giriş: 28.07.2025 - 14:05 Güncelleme: 28.07.2025 - 14:05
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        Kocaeli Büyükşehir Belediyesinin Hatay'a yaptırdığı okulun inşası tamamlandı
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        Kocaeli Büyükşehir Belediyesi tarafından Hatay'ın Kumlu ilçesinde yapılan okulun inşa çalışmaları bitti.

        Belediyeden yapılan açıklamaya göre, Kahramanmaraş merkezli 6 Şubat 2023'teki depremlerden etkilenen illerden Hatay'da 12 derslikli okul inşası tamamlandı.

        Kocaeli Üreten ve Yöneten Kadınlar Platformu ve Büyükşehir Belediyesi işbirliğinde yürütülen proje kapsamında, Kumlu ilçesindeki Killik Mahallesi'ne inşa edilen okulun 2025-2026 eğitim-öğretim yılında faaliyete başlaması planlanıyor.

        Okulun inşası, Üreten ve Yöneten Kadınlar Platformu'nca düzenlenen yardım programlarından toplanan bağışlar ve Büyükşehir Belediyesinden gelen destekle tamamlandı.

        Kaliteli ve nitelikli eğitim ortamı hedeflenen iki katlı okul, 2 bin 390 metrekare inşaat alanına 1146 metrekare olarak inşa edildi. 77 milyon 892 bin liraya mal edilen okul, 48 metrekarelik 12 derslikten oluşuyor.

        Okul bünyesinde anaokulu, fen ve müzik dersliklerinin yanı sıra görsel sanatlar atölyesi, kütüphane, beden eğitimi salonu, mescit, yemekhane, rehberlik servisi, destek eğitim, idare, okul aile birliği ve öğretmenler odası ile 90 kişilik çok amaçlı salon bulunuyor.

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