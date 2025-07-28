Kocaeli'de ormanlık alanda mangal ateşi yakan 58 kişiye idari para cezası verildi

Kocaeli'de yasaklanan ormanlık alana girip mangal yapmak için ateş yakan 58 kişiye idari para cezası uygulandı.

Valilikten yapılan açıklamaya göre, Valilik kararıyla, orman idaresince düzenlenen yangın risk haritasına göre Kocaeli'de yangına hassas olarak belirlenen ormanlık alanlara girişler 1 Kasım'a kadar yasaklandı.

Alınan bu tedbir ve uygulamalar doğrultusunda kent genelindeki ormanlık alanlarda İl Emniyet Müdürlüğü ve İl Jandarma Komutanlığı ekiplerince 7 gün 24 saat görev anlayışıyla denetim ve bilgilendirme faaliyetleri yapılıyor.

İl Emniyet Müdürlüğü Özel Harekat Şube Müdürlüğünce orman yangınlarıyla mücadele kapsamında, Başiskele, Gebze, Gölcük, İzmit, Kandıra, Karamürsel, Kartepe ve Körfez ilçelerindeki piknik, mesire ve ormanlık alanların kontrolü gerçekleştiriliyor.

İl Jandarma Komutanlığı Asayiş Timlerince de ormanlık alanlarda devriye, gözetleme ve bilgilendirme faaliyetleri sürüyor.

Denetimlerde yasaklanan ormanlık alana giren ve mangal yapmak için ateş yakan 58 kişiye, 5326 sayılı Kabahatler Kanunu kapsamında idari para cezası uygulandı.