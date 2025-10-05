TEKNOFEST şampiyonu KOU Rover Takımı, Avrupa sahnesine hazırlanıyor

ŞAHİN OKTAY - TEKNOFEST kapsamında düzenlenen Sanayide Dijital Teknolojiler Yarışması'nda son 2 yılın şampiyonu olan KOU Rover Takımı, uluslararası robotik yarışması European Rover Challenge'da Türkiye'yi temsil etmek istiyor.

Kocaeli Üniversitesinde (KOÜ) farklı mühendislik bölümlerinden öğrencilerin yer aldığı KOU Rover Takımı, 2019 yılında çıktığı teknoloji yolculuğunu, yeni başarı ve hedeflerle sürdürüyor.

Fabrika lojistiğine yönelik geliştirdikleri otonom kara aracıyla TEKNOFEST 2024'te birinci olan ekip, bu yıl da yarışmada 24 takım arasından zirveye çıkarak başarısını tekrarladı.

KOU Rover, üst üste elde edilen 2 birinciliğin ardından yeni hedefini Avrupa sahnesi olarak belirledi.

Farklı mühendislik bölümlerinden 34 kişinin yer aldığı takım, gelecek yıl ağustosta Polonya'da düzenlenecek uluslararası robotik yarışması European Rover Challenge'a katılmayı planlıyor.

Çalışmalarına başlayan takım, başvuruların açıklanmasının ardından istenen raporları gönderdikten sonra ön elemeyi geçerek yarışmaya katılım hakkı elde etmeyi bekliyor.

- "Tamamen endüstriyel standartlara uygun araç tasarlıyoruz" Takım kaptanı Kocaeli Üniversitesi Bilgisayar Mühendisliği Bölümü 3. sınıf öğrencisi Çağatay Altıntopaç, AA muhabirine, otonom kara araçları tasarlamak ve üretmek amacıyla 2019'da kurulan KOU Rover'ın yoluna yeni hedef ve çalışmalarla devam ettiğini söyledi. Düzenli olarak yarışmalara katıldıklarını, fabrika lojistiğinde bir yükün bir noktadan başka bir noktaya taşınması için araçlar tasarladıklarını anlatan Altıntopaç, "TEKNOFEST Yarışması'na bu yıl katıldığımız aracımızda özellikle endüstriyel standartları oturtmak için PLC (programlanabilir mantıksal denetleyici) kullandık. Fabrika lojistiğine tamamen uygun, tam oturan araç tasarladık. Aracımız, öncesinde belirli bir yükü başka bir noktaya bırakmak için haritalandırma yapıyor. Doğal navigasyon yaparak tamamen otonom şekilde yükü alıp bırakabilme özelliğine sahip." ifadelerini kullandı. Altıntopaç, diğer takımlardan farklarının tamamen endüstriyel standartlara uygun araç tasarlamaları olduğunu vurgulayarak, aracın yazılımının, mekanik ve elektronik tasarımının da tamamen ekip üyelerinin ortak çalışmasıyla gerçekleştirildiğini kaydetti.

Geçen seneki yarışma için tasarladıkları aracın şerit takibi yaparak hareket ettiğini, bu yıl ise tamamen haritalandırmayla bunu sağladıklarına dikkati çeken Altıntopaç, sözlerini şöyle sürdürdü: "Bu sene ise tamamen doğal navigasyonla haritalandırma yapıyoruz ve aracımızın belli bir noktadan başka bir noktaya otonom hareket etmesini sağlıyoruz. Yazılımsal açıdan geçen seneki arayüzümüzle epey fark oldu. Haritalandırmayı gösterdik. İstasyonlara yanaşırken aynı şekilde şerit takibi yapmamız gerekiyordu. Bunu entegre ettik. Gerçekçi senaryo oluşturmak için yazılım ekibimiz çalıştı. Geçen sene böyle bir durum yoktu çünkü aracımız doğal navigasyon yaparken aracımızın düzgün bir şekilde hareket etmesi gerekiyordu. Bunun için aracımıza endüstriyel standartlara uygun olsun diye PID kontrol (oransal, integral, türevsel denetleyici) ekledik." Altıntopaç, aracın her türlü fabrika lojistiğinde yük taşıyabileceğini belirterek, "Aracımız, her şeyden önce otonom olduğu için şarj istasyonuna kendi gidebiliyor. Bununla ilgili herhangi bir sıkıntı yok. Aynı zamanda endüstriyel standartları tutturduğu için aracımız, PLC ile kontrol ettiğimiz için güvenlik standartlarına da gayet uygun yani fabrikalarda ağır ve farklı türdeki yükleri rahatlıkla taşımak için tasarlanmış bir robot." diye konuştu.