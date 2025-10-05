Habertürk
Habertürk
        Haberler Yerel Haberler Kocaeli Haberleri

        TEKNOFEST şampiyonu KOU Rover Takımı, Avrupa sahnesine hazırlanıyor

        ŞAHİN OKTAY - TEKNOFEST kapsamında düzenlenen Sanayide Dijital Teknolojiler Yarışması'nda son 2 yılın şampiyonu olan KOU Rover Takımı, uluslararası robotik yarışması European Rover Challenge'da Türkiye'yi temsil etmek istiyor.

        Kaynak
        Anadolu Ajansı
        Giriş: 05.10.2025 - 11:19 Güncelleme: 05.10.2025 - 11:25
        TEKNOFEST şampiyonu KOU Rover Takımı, Avrupa sahnesine hazırlanıyor
        Kocaeli Üniversitesinde (KOÜ) farklı mühendislik bölümlerinden öğrencilerin yer aldığı KOU Rover Takımı, 2019 yılında çıktığı teknoloji yolculuğunu, yeni başarı ve hedeflerle sürdürüyor.

        Fabrika lojistiğine yönelik geliştirdikleri otonom kara aracıyla TEKNOFEST 2024'te birinci olan ekip, bu yıl da yarışmada 24 takım arasından zirveye çıkarak başarısını tekrarladı.

        KOU Rover, üst üste elde edilen 2 birinciliğin ardından yeni hedefini Avrupa sahnesi olarak belirledi.

        Farklı mühendislik bölümlerinden 34 kişinin yer aldığı takım, gelecek yıl ağustosta Polonya'da düzenlenecek uluslararası robotik yarışması European Rover Challenge'a katılmayı planlıyor.

        Çalışmalarına başlayan takım, başvuruların açıklanmasının ardından istenen raporları gönderdikten sonra ön elemeyi geçerek yarışmaya katılım hakkı elde etmeyi bekliyor.

        - "Tamamen endüstriyel standartlara uygun araç tasarlıyoruz"

        Takım kaptanı Kocaeli Üniversitesi Bilgisayar Mühendisliği Bölümü 3. sınıf öğrencisi Çağatay Altıntopaç, AA muhabirine, otonom kara araçları tasarlamak ve üretmek amacıyla 2019'da kurulan KOU Rover'ın yoluna yeni hedef ve çalışmalarla devam ettiğini söyledi.

        Düzenli olarak yarışmalara katıldıklarını, fabrika lojistiğinde bir yükün bir noktadan başka bir noktaya taşınması için araçlar tasarladıklarını anlatan Altıntopaç, "TEKNOFEST Yarışması'na bu yıl katıldığımız aracımızda özellikle endüstriyel standartları oturtmak için PLC (programlanabilir mantıksal denetleyici) kullandık. Fabrika lojistiğine tamamen uygun, tam oturan araç tasarladık. Aracımız, öncesinde belirli bir yükü başka bir noktaya bırakmak için haritalandırma yapıyor. Doğal navigasyon yaparak tamamen otonom şekilde yükü alıp bırakabilme özelliğine sahip." ifadelerini kullandı.

        Altıntopaç, diğer takımlardan farklarının tamamen endüstriyel standartlara uygun araç tasarlamaları olduğunu vurgulayarak, aracın yazılımının, mekanik ve elektronik tasarımının da tamamen ekip üyelerinin ortak çalışmasıyla gerçekleştirildiğini kaydetti.

        Geçen seneki yarışma için tasarladıkları aracın şerit takibi yaparak hareket ettiğini, bu yıl ise tamamen haritalandırmayla bunu sağladıklarına dikkati çeken Altıntopaç, sözlerini şöyle sürdürdü:

        "Bu sene ise tamamen doğal navigasyonla haritalandırma yapıyoruz ve aracımızın belli bir noktadan başka bir noktaya otonom hareket etmesini sağlıyoruz. Yazılımsal açıdan geçen seneki arayüzümüzle epey fark oldu. Haritalandırmayı gösterdik. İstasyonlara yanaşırken aynı şekilde şerit takibi yapmamız gerekiyordu. Bunu entegre ettik. Gerçekçi senaryo oluşturmak için yazılım ekibimiz çalıştı. Geçen sene böyle bir durum yoktu çünkü aracımız doğal navigasyon yaparken aracımızın düzgün bir şekilde hareket etmesi gerekiyordu. Bunun için aracımıza endüstriyel standartlara uygun olsun diye PID kontrol (oransal, integral, türevsel denetleyici) ekledik."

        Altıntopaç, aracın her türlü fabrika lojistiğinde yük taşıyabileceğini belirterek, "Aracımız, her şeyden önce otonom olduğu için şarj istasyonuna kendi gidebiliyor. Bununla ilgili herhangi bir sıkıntı yok. Aynı zamanda endüstriyel standartları tutturduğu için aracımız, PLC ile kontrol ettiğimiz için güvenlik standartlarına da gayet uygun yani fabrikalarda ağır ve farklı türdeki yükleri rahatlıkla taşımak için tasarlanmış bir robot." diye konuştu.

        Üst üste şampiyon olmaktan duydukları memnuniyeti dile getiren Altıntopaç, "Her sene ekip üyeleri değişiyor. Yeni takım arkadaşlarıyla yeni başarılar elde ettiğimiz için çok mutluyuz. Bu kolay değil. Ekipteki mezun olan arkadaşlarımız BAYKAR, HAVELSAN, ASELSAN gibi firmalarda staj imkanı buldular ve orada kendilerini daha da geliştirip ileride iş imkanlarını artırılabilecek potansiyele sahip oldular. Robotik alanında şu an gelişme var. Bunun üzerine ilerliyor arkadaşlarımız." diye konuştu.

        Altıntopaç, TEKNOFEST'e her sene düzenli katılmaya devam edeceklerini dile getirerek, "European Rover Challenge yarışmasına katılmayı düşünüyoruz. Bunun için de mekanik, elektronik ve yazılım ekibimiz çalışmalarını sürdürüp yeni bir araç çıkarmaya uğraşıyorlar. European Rover Challenge aslında Mars keşif robotları üzerine olan bir yarışma, yani bunun üzerine geliştirilmesi planlanan araçların yarıştığı bir yarışma. Biz de takım olarak önümüzdeki dönemde katılmak istiyoruz. Şu an için aracımızın tasarımı yapıldı. Malzemelerimiz hazır, bunların montaj ve yazılım test sürecine girmesi gerekiyor. Elimizden geleni yapıyoruz." ifadelerini kullandı.

        Anadolu Ajansı ve DHA tarafından geçilen tüm Kocaeli haberleri, bu bölümde Haberturk.com editörlerinin hiçbir editoryal müdahalesi olmadan otomatik olarak ajans kanallarından geldiği şekliyle yer almaktadır. Kocaeli Haberleri alanında yer alan haberlerin hepsinin hukuki muhatabı haberi geçen ajanslardır.

