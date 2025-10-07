Habertürk
        Haberler Yerel Haberler Kocaeli Haberleri

        Bekir Develi, Kocaeli'de "Bir Direniş Dili Olarak Sumud" söyleşisine katıldı

        İsrail tarafından uluslararası sularda saldırıya uğrayıp alıkonulan Küresel Sumud Filosu aktivisti, yapımcı ve sunucu Bekir Develi, 15. Kocaeli Kitap Fuarı'nda düzenlenen söyleşide, abluka altındaki Gazze'ye ulaşmak için verdikleri mücadeleyi ve İsrail'in uyguladığı ağır insan hakları ihlallerini anlattı.

        Kaynak
        Anadolu Ajansı
        Giriş: 07.10.2025 - 21:38 Güncelleme: 07.10.2025 - 22:21
        Bekir Develi, Kocaeli'de "Bir Direniş Dili Olarak Sumud" söyleşisine katıldı
        İsrail tarafından uluslararası sularda saldırıya uğrayıp alıkonulan Küresel Sumud Filosu aktivisti, yapımcı ve sunucu Bekir Develi, 15. Kocaeli Kitap Fuarı'nda düzenlenen söyleşide, abluka altındaki Gazze'ye ulaşmak için verdikleri mücadeleyi ve İsrail’in uyguladığı ağır insan hakları ihlallerini anlattı.

        Kocaeli Kongre Merkezi'ndeki "Bir Direniş Dili Olarak Sumud" konulu söyleşide konuşan Develi, iki yıldır Gazze'de çocukların öldürülmesine dünyanın sessiz kaldığını belirterek, o teknelere binmenin kahramanlık değil, bir Müslüman'ın sorumluluğu olduğunu ifade etti.

        Develi, kendilerini kahraman olarak görmediğini belirterek, ablukayı az da olsa kırabildikleri ve siyonistlerin ne kadar kural tanımaz olduklarını dünyanın gözleri önüne serdikleri için belki küçük bir övgüyü hak etmiş olabileceklerini söyledi.

        "Bu yolculuk kahramanlık değil, bir vecibenin yerine getirilmesiydi." diyen Develi, şöyle konuştu:

        "Biz kahraman olmadık. Namaz kılan birinin görevini yerine getirmesi onu kahraman yapmaz. Biz de üzerimize farz olanı yaptık, hepsi bu. Ama bir fark var, orada iki yıldır kardeşlerimiz öldürülüyor gözümüzün önünde. Cihat farzken yerimizde oturamazdık. Gemilere binen de kahraman değildir, o gemilere binmek isteyip nasip olmayan, dua eden, ağlayan herkes kahramandır. O teknelere binebilen kahramansa, o teknelere binmek için müracaat edip nasip olmayan da kahramandır. Televizyon karşısında gözyaşı döken, iç geçirip 'keşke benim de durumum uygun olsaydı' diyen de kahramandır. Ama eğer biz kahramansak, Gazzelilere ne diyeceğiz? Onlara hangi sıfat yetecek?"

        Develi, İsrail askerlerinin psikolojik baskıyı sistematik bir şekilde kullandığını, sağlık kontrolü bahanesiyle yapılan aşağılayıcı uygulamaların insanlık onurunu hedef aldığını dile getirdi.

        Teknelerle Gazze'ye en fazla 36,8 deniz mili kadar yaklaşabildiklerini anlatan Develi, "Mısır'dan atılan pirinç ulaşıyorsa, bizim poşetlediğimiz oyuncaklar neden ulaşmasın?" düşüncesiyle yanlarında götürdükleri oyuncakları, şişirip ağızlarını bağladıkları poşetlerle denize bıraktıklarını aktardı.

        Develi, Müslümanların birbirine düşmemesi gerektiğinin altını çizerek, "Gazze için hiçbir şey yapamıyorsak bile birbirimizi affedelim, aramızdaki kırgınlıkları kaldıralım. Bundan sonra daha çok gemiyle, daha büyük filolarla yola çıkmalıyız." diye konuştu.

        Gazze için dua eden, boykot eden, destek veren herkesin kıymetli olduğunu vurgulayan Develi, "Allah için yapılan hiçbir amel küçük değildir. O yüzden gençler, Gazze için İngilizce öğrenin, bilim üretin, yerli ilaç geliştirin, çocuklarınızı bilinçli yetiştirin. Herkesin yapabileceği bir şey var." ifadelerini kullandı.

