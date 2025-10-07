Habertürk
Habertürk
    Takipde Kalın!
      Günlük gelişmeleri takip edebilmek için habertürk uygulamasını indirin
        Gündem
        Ekonomi
        Dünya
        Spor
        Magazin
        Kadın
        Sağlık
        Yazılar
        Teknoloji
        Gastro
        Video
        Stil
        Resmi İlanlar
        Haberler Yerel Haberler Kocaeli Haberleri

        İsrail'in Gazze'ye saldırıları Gebze'de protesto edildi

        İsrail'in Gazze'de başlattığı saldırılar, 2. yılında, Kocaeli'nin Gebze ilçesinde düzenlenen yürüyüşle protesto edildi.

        Kaynak
        Anadolu Ajansı
        Giriş: 07.10.2025 - 23:06 Güncelleme: 07.10.2025 - 23:06
        ABONE OL
        ABONE OL
        İsrail'in Gazze'ye saldırıları Gebze'de protesto edildi
        ABONE OL
        Google-ABONE OL

        İsrail’in Gazze’de başlattığı saldırılar, 2. yılında, Kocaeli’nin Gebze ilçesinde düzenlenen yürüyüşle protesto edildi.

        Gebze Belediyeler Birliği tarafından organize edilen yürüyüş, Sultanorhan Mahallesi'ndeki İlyasbey Camisi önünden başladı. Burada toplanan vatandaşlar, ellerinde Filistin bayrakları ve pankartlarla slogan atarak 15 Temmuz Milli İrade Kent Meydanı'na yürüdü.

        Etkinliğe, Gebze Kaymakamı Mehmet Ali Özyiğit, Gebze Teknik Üniversitesi Rektörü Prof. Dr. Hacı Ali Mantar, Gebze Belediye Başkanı Zinnur Büyükgöz, Darıca Belediye Başkanı Muzaffer Bıyık, Çayırova Belediye Başkanı Bünyamin Çiftçi, Dilovası Belediye Başkanı Ramazan Ömeroğlu, siyasi parti ve sivil toplum kuruluşları temsilcileri ile vatandaşlar katıldı.

        Yürüyüşün ardından meydanda konuşan Gebze Belediye Başkanı Zinnur Büyükgöz, İsrail’in Gazze'deki saldırılarını şiddetle kınadığını belirtti.

        "O zulmünü ortaya koyuyor, kendine yakışanı yapıyor. Tüm imanımız, kalbimizle bu zulmü lanetliyoruz." diyen Büyükgöz, gerekenin yapılması için mücadeleye devam edeceklerini aktardı.

        Büyükgöz, "Bu milletin evlatları inşallah Kudüs'ün fethini de yaşayacaktır. Bunda hiç şüphe yok.” diye konuştu.

        Etkinlikte söz alan aktivist Said Ercan ise Gazze'ye yardım amacıyla yola çıkan Küresel Sumud Filosu'nda 44 ülkeden aktivistlerin, Türkiye’nin girişimiyle İsrail tarafından serbest bırakıldığını ifade etti.

        Etkinlik, Sumud Filosu'na katılan aktivistlerin yaşadıklarını anlatmasıyla sona erdi.

        Anadolu Ajansı ve DHA tarafından geçilen tüm Kocaeli haberleri, bu bölümde Haberturk.com editörlerinin hiçbir editoryal müdahalesi olmadan otomatik olarak ajans kanallarından geldiği şekliyle yer almaktadır. Kocaeli Haberleri alanında yer alan haberlerin hepsinin hukuki muhatabı haberi geçen ajanslardır.

        Günün Önemli Manşetleri
        MİT Başkanı Kalın Gazze müzakerelerine katılacak
        MİT Başkanı Kalın Gazze müzakerelerine katılacak
        15 Türk aktivist İstanbul'a geldi
        15 Türk aktivist İstanbul'a geldi
        Cumhurbaşkanı Erdoğan, Putin'le görüştü
        Cumhurbaşkanı Erdoğan, Putin'le görüştü
        Fransa, tarihinin en büyük siyasi krizini yaşıyor
        Fransa, tarihinin en büyük siyasi krizini yaşıyor
        Kremlin: Gerilim yeni bir aşamaya geçer
        Kremlin: Gerilim yeni bir aşamaya geçer
        Aydınlatma direğine çarpan otomobil ikiye ayrıldı
        Aydınlatma direğine çarpan otomobil ikiye ayrıldı
        Hedef: Derbiye kadar 22 puan!
        Hedef: Derbiye kadar 22 puan!
        Ölen pilot, son anda uçak değiştirmiş
        Ölen pilot, son anda uçak değiştirmiş
        ABD basınından Venezuela iddiası
        ABD basınından Venezuela iddiası
        Yeni görüntüler ortaya çıktı
        Yeni görüntüler ortaya çıktı
        Mahsur kaldığı falezlerden kurtarıldı, gazetecilere saldırdı
        Mahsur kaldığı falezlerden kurtarıldı, gazetecilere saldırdı
        Cengiz Ünder 11'e göz kırpıyor!
        Cengiz Ünder 11'e göz kırpıyor!
        İstanbul metrolarında bavul kuralı
        İstanbul metrolarında bavul kuralı
        52 ile sarı, 4 ile turuncu uyarı!
        52 ile sarı, 4 ile turuncu uyarı!
        Togg'a 4x4 takviyesi
        Togg'a 4x4 takviyesi
        Avukat Öktem'e saldırıda gözaltı sayısı yükseldi
        Avukat Öktem'e saldırıda gözaltı sayısı yükseldi
        SGK'dan hizmet dökümlerinde "K" harfi olanlara uyarı
        SGK'dan hizmet dökümlerinde "K" harfi olanlara uyarı
        Kenan Yıldız'dan rekor piyasa değeri!
        Kenan Yıldız'dan rekor piyasa değeri!
        Yerlikaya'dan 'barem sistemi' açıklaması
        Yerlikaya'dan 'barem sistemi' açıklaması
        Sane Almanya'da tartışma yaşadı!
        Sane Almanya'da tartışma yaşadı!

        Benzer Haberler

        Bekir Develi, Kocaeli'de "Bir Direniş Dili Olarak Sumud" söyleşisine katıld...
        Bekir Develi, Kocaeli'de "Bir Direniş Dili Olarak Sumud" söyleşisine katıld...
        Belgin'in katili eşi, silah tutukluk yapınca tekrar kurup ateşlemiş (2)
        Belgin'in katili eşi, silah tutukluk yapınca tekrar kurup ateşlemiş (2)
        Kocaeli'de drift yapan sürücüye 46 bin 392 lira ceza
        Kocaeli'de drift yapan sürücüye 46 bin 392 lira ceza
        Kocaeli'de 4 bin 500 ebeveyn aynı anda çocuklarına "Filistin" konulu kitap...
        Kocaeli'de 4 bin 500 ebeveyn aynı anda çocuklarına "Filistin" konulu kitap...
        Kocaeli'de firari hükümlü yakalandı
        Kocaeli'de firari hükümlü yakalandı
        Üniversiteli kızın eteğini tutarak tepki gösterip darbeden kadın, adli kont...
        Üniversiteli kızın eteğini tutarak tepki gösterip darbeden kadın, adli kont...