İsrail'in Gazze'ye saldırıları Gebze'de protesto edildi

İsrail’in Gazze’de başlattığı saldırılar, 2. yılında, Kocaeli’nin Gebze ilçesinde düzenlenen yürüyüşle protesto edildi.

Gebze Belediyeler Birliği tarafından organize edilen yürüyüş, Sultanorhan Mahallesi'ndeki İlyasbey Camisi önünden başladı. Burada toplanan vatandaşlar, ellerinde Filistin bayrakları ve pankartlarla slogan atarak 15 Temmuz Milli İrade Kent Meydanı'na yürüdü.

Etkinliğe, Gebze Kaymakamı Mehmet Ali Özyiğit, Gebze Teknik Üniversitesi Rektörü Prof. Dr. Hacı Ali Mantar, Gebze Belediye Başkanı Zinnur Büyükgöz, Darıca Belediye Başkanı Muzaffer Bıyık, Çayırova Belediye Başkanı Bünyamin Çiftçi, Dilovası Belediye Başkanı Ramazan Ömeroğlu, siyasi parti ve sivil toplum kuruluşları temsilcileri ile vatandaşlar katıldı.

Yürüyüşün ardından meydanda konuşan Gebze Belediye Başkanı Zinnur Büyükgöz, İsrail’in Gazze'deki saldırılarını şiddetle kınadığını belirtti.

"O zulmünü ortaya koyuyor, kendine yakışanı yapıyor. Tüm imanımız, kalbimizle bu zulmü lanetliyoruz." diyen Büyükgöz, gerekenin yapılması için mücadeleye devam edeceklerini aktardı.