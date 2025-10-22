Habertürk
        Haberler Yerel Haberler Kocaeli Haberleri

        Kocaeli'de gazetecilere yapay zeka temelli haber yazılımı tanıtıldı

        Kocaeli'nin Gebze ilçesinde yerel medya mensuplarına yönelik olarak "gazetecilikte yapay zeka uygulamaları" konulu seminer düzenlendi.

        Kaynak
        Anadolu Ajansı
        Giriş: 22.10.2025 - 09:42 Güncelleme: 22.10.2025 - 09:42
        Kocaeli'de gazetecilere yapay zeka temelli haber yazılımı tanıtıldı
        Gebze Ticaret Odası (GTO) ev sahipliğinde gerçekleşen programda, yazılım mühendisi Fikret Ergün'ün geliştirdiği "Press GPT Editörü" adlı yapay zeka tabanlı haber yazılımı tanıtıldı.

        GTO Başkanı Abdurrahman Aslantaş, teknolojinin değiştiğini belirterek, buna bağlı olarak gazeteciliğin de değişmesinin doğal bir süreç olduğunu dile getirdi.

        Aslantaş, gelişmeleri takip eden değil, başlatan olmaları gerektiğini sözlerine ekledi.

        Yazılım mühendisi Ergün ise geliştirdiği sistemi katılımcılara tanıttı. Yapay zekanın gazetecilikteki uygulamalarına değinen Ergün, "Bu program sayesinde ajanslardan gelen bültenler ya da editöryel içerikler özgünleştirilerek otomatik ya da yarı otomatik şekilde haber sitelerine uyarlanabiliyor. Sistem, haber yazım sürecini hızlandırırken, gazetecilere daha çok özel haberlere ve sahaya odaklanma imkanı tanıyor." ifadesini kullandı.

        Ergün, bir yıllık bir geliştirme süreci sonunda kullanıma sunulan yazılımın, ticari lisans altında korunduğunu aktararak, sistemin yalnızca haber siteleriyle sınırlı kalmadan düzenli içerik üreten tüm web platformlarında da kullanılabileceğini kaydetti.

        Anadolu Ajansı ve DHA tarafından geçilen tüm Kocaeli haberleri, bu bölümde Haberturk.com editörlerinin hiçbir editoryal müdahalesi olmadan otomatik olarak ajans kanallarından geldiği şekliyle yer almaktadır. Kocaeli Haberleri alanında yer alan haberlerin hepsinin hukuki muhatabı haberi geçen ajanslardır.

