Kocaeli'de gazetecilere yapay zeka temelli haber yazılımı tanıtıldı

Kocaeli'nin Gebze ilçesinde yerel medya mensuplarına yönelik olarak "gazetecilikte yapay zeka uygulamaları" konulu seminer düzenlendi.

Gebze Ticaret Odası (GTO) ev sahipliğinde gerçekleşen programda, yazılım mühendisi Fikret Ergün'ün geliştirdiği "Press GPT Editörü" adlı yapay zeka tabanlı haber yazılımı tanıtıldı.

GTO Başkanı Abdurrahman Aslantaş, teknolojinin değiştiğini belirterek, buna bağlı olarak gazeteciliğin de değişmesinin doğal bir süreç olduğunu dile getirdi.

Aslantaş, gelişmeleri takip eden değil, başlatan olmaları gerektiğini sözlerine ekledi.

Yazılım mühendisi Ergün ise geliştirdiği sistemi katılımcılara tanıttı. Yapay zekanın gazetecilikteki uygulamalarına değinen Ergün, "Bu program sayesinde ajanslardan gelen bültenler ya da editöryel içerikler özgünleştirilerek otomatik ya da yarı otomatik şekilde haber sitelerine uyarlanabiliyor. Sistem, haber yazım sürecini hızlandırırken, gazetecilere daha çok özel haberlere ve sahaya odaklanma imkanı tanıyor." ifadesini kullandı.