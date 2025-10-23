Habertürk
Habertürk
    Takipde Kalın!
      Günlük gelişmeleri takip edebilmek için habertürk uygulamasını indirin
        Gündem
        Ekonomi
        Dünya
        Spor
        Magazin
        Kadın
        Sağlık
        Yazılar
        Teknoloji
        Gastro
        Video
        Stil
        Resmi İlanlar
        Haberler Yerel Haberler Kocaeli Haberleri

        Kocaeli'de kaymakam ile öğrenciler zeytin hasadı yaptı

        Kocaeli'de, Başiskele Kaymakamlığı bahçesinde bulunan zeytin ağaçları, Kaymakam Soner Şenel ve ortaokul öğrencilerince hasat edildi.

        Kaynak
        Anadolu Ajansı
        Giriş: 23.10.2025 - 10:55 Güncelleme: 23.10.2025 - 10:55
        ABONE OL
        ABONE OL
        Kocaeli'de kaymakam ile öğrenciler zeytin hasadı yaptı
        ABONE OL
        Google-ABONE OL

        Kocaeli'de, Başiskele Kaymakamlığı bahçesinde bulunan zeytin ağaçları, Kaymakam Soner Şenel ve ortaokul öğrencilerince hasat edildi.

        Kaymakamlık bahçesindeki zeytin ağaçlarının bu yılki hasadı, hafızlık eğitimi de verilen Başiskele İmam Hatip Ortaokulu'nun öğrencileri tarafından yapıldı.

        Etkinliğe katılan Kaymakam Şenel, öğrencilerle ağaçlardaki zeytinleri topladı.

        Toplanan zeytinlerin bir kısmı okul yemekhanesinde kullanılacak, fazlası okul bütçesine kazandırılacak.

        Kaymakamı Şenel, gazetecilere, kaymakamlık bahçesindeki yaklaşık 4 bin metrekarelik alanın zeytin ağaçlarıyla yeşertilmesi çalışmasının hayata geçirildiğini belirterek, zeytin ağaçlarının da meyve verir hale geldiğini söyledi.

        Zeytinleri öğrencilerle hasat etmek istediklerini aktaran Şenel, "Çocuklarımızı buraya çağırdık öncesinde onlara zeytinle ilgili zirai faaliyetlerin nasıl yapıldığını aktardık. Şimdi çocuklarımız zeytinleri toplayacaklar. Yıl boyunca kahvaltılarında ya da günlük öğünlerinde bunları tüketecekler. Faaliyetle hem öğretmek, hem eğitimin bir parçasına ziraatı koymak hem de bahçemizdeki zeytinleri de ekonomiye katkı olarak sunmak istedik. Çocuklarımızı tebrik ediyorum. Coşkulu bir şekilde zeytinleri topluyorlar." ifadesini kullandı.

        Başiskele Kaymakamlığı AB Dış İlişkiler ve Proje Koordinasyon Merkezi Direktörü Emin Öztürk de geçen yıl olduğu bu yıl da 41 zeytin ağacını öğrencilerle toprakla buluşturacaklarını kaydetti.

        Anadolu Ajansı ve DHA tarafından geçilen tüm Kocaeli haberleri, bu bölümde Haberturk.com editörlerinin hiçbir editoryal müdahalesi olmadan otomatik olarak ajans kanallarından geldiği şekliyle yer almaktadır. Kocaeli Haberleri alanında yer alan haberlerin hepsinin hukuki muhatabı haberi geçen ajanslardır.

        Günün Önemli Manşetleri
        3 kişiyi öldürdü! İstanbul'da gece saatlerinde vahşet!
        3 kişiyi öldürdü! İstanbul'da gece saatlerinde vahşet!
        Cumhurbaşkanı Erdoğan, DEM Parti heyetini kabul edecek
        Cumhurbaşkanı Erdoğan, DEM Parti heyetini kabul edecek
        Zelenskiy: Ateşkes mümkün ancak toprak tavizi yok
        Zelenskiy: Ateşkes mümkün ancak toprak tavizi yok
        AB'de 'nadir element' ve 'Çin' alarmı: Kriz artık uzak risk değil
        AB'de 'nadir element' ve 'Çin' alarmı: Kriz artık uzak risk değil
        "Devler Ligi'nde önü açık!"
        "Devler Ligi'nde önü açık!"
        İstanbul Valiliği'nden hanutçu genelgesi: 3. ihlalde 10 gün men cezası!
        İstanbul Valiliği'nden hanutçu genelgesi: 3. ihlalde 10 gün men cezası!
        Fenerbahçe, Avrupa sahnesinde!
        Fenerbahçe, Avrupa sahnesinde!
        Yatırımcı artık Türkiye Varlık Fonu'nun kapısını çalıyor
        Yatırımcı artık Türkiye Varlık Fonu'nun kapısını çalıyor
        İşte ülke puanında son durum!
        İşte ülke puanında son durum!
        İndirim mi, pas mı?
        İndirim mi, pas mı?
        Ozan Güven'in cezası onandı
        Ozan Güven'in cezası onandı
        Piyasa tam kavşak noktasında
        Piyasa tam kavşak noktasında
        Araçtaki sır ölümde 'yasak aşk' iddiası!
        Araçtaki sır ölümde 'yasak aşk' iddiası!
        Ömürlük değilmiş
        Ömürlük değilmiş
        Cezaevi firarisi 6. cinayetin şüphelisi... Seri katil!
        Cezaevi firarisi 6. cinayetin şüphelisi... Seri katil!
        60 yılda sinemayı değiştiren 10 yapım!
        60 yılda sinemayı değiştiren 10 yapım!
        Bıçaklar çekildi: 2 ölü, 2 yaralı! Sokakta alacak verecek vahşeti!
        Bıçaklar çekildi: 2 ölü, 2 yaralı! Sokakta alacak verecek vahşeti!
        Tam o an! Tunceli'de kaydedildi, 'kaç' uyarısıyla kurtuldu!
        Tam o an! Tunceli'de kaydedildi, 'kaç' uyarısıyla kurtuldu!
        Onların sigorta primi 2026’da artacak
        Onların sigorta primi 2026’da artacak
        Dilinizin rengi değişiyorsa dikkat!
        Dilinizin rengi değişiyorsa dikkat!

        Benzer Haberler

        Kocaeli'de 2 ton kaçak tütün ele geçirildi
        Kocaeli'de 2 ton kaçak tütün ele geçirildi
        Kocaeli'de uyuşturucu operasyonlarında gözaltına alınan 4 şüpheli tutukland...
        Kocaeli'de uyuşturucu operasyonlarında gözaltına alınan 4 şüpheli tutukland...
        Cenaze dönüşü, polis ve yakınlarını taşıyan midibüs duvara çarptı: 3'ü poli...
        Cenaze dönüşü, polis ve yakınlarını taşıyan midibüs duvara çarptı: 3'ü poli...
        Kocaeli'de binanın duvarına çarpan midibüsteki 3'ü polis 7 kişi yaralandı
        Kocaeli'de binanın duvarına çarpan midibüsteki 3'ü polis 7 kişi yaralandı
        "Başiskele Kart" tanıtıldı
        "Başiskele Kart" tanıtıldı
        Kocaeli'de 7 kızılgeyik daha doğaya salındı
        Kocaeli'de 7 kızılgeyik daha doğaya salındı