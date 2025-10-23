Habertürk
Habertürk
    Takipde Kalın!
      Günlük gelişmeleri takip edebilmek için habertürk uygulamasını indirin
        Gündem
        Ekonomi
        Dünya
        Spor
        Magazin
        Kadın
        Sağlık
        Yazılar
        Teknoloji
        Gastro
        Video
        Stil
        Resmi İlanlar
        Haberler Yerel Haberler Kocaeli Haberleri

        Kocaeli'de tarihi geçmiş ürün satan marketlere 135 bin 838 lira ceza kesildi

        Kocaeli'de tarihi geçmiş ürün satan marketlere 135 bin 838 lira ceza uygulandı.

        Kaynak
        Anadolu Ajansı
        Giriş: 23.10.2025 - 11:18 Güncelleme: 23.10.2025 - 11:18
        ABONE OL
        ABONE OL
        Kocaeli'de tarihi geçmiş ürün satan marketlere 135 bin 838 lira ceza kesildi
        ABONE OL
        Google-ABONE OL

        Kocaeli'de tarihi geçmiş ürün satan marketlere 135 bin 838 lira ceza uygulandı.

        Büyükşehir Belediyesinden yapılan açıklamaya göre, Genel Sekreter Hayri Baraçlı başkanlığında İl Encümen Toplantısı yapıldı.

        Zabıta Dairesi Başkanlığının kentte yaptığı denetimlerde tarihi geçmiş ürün satan marketlere 46 ürün için toplam 135 bin 838 lira idari para cezası kesildi.

        Çeşitli gündem maddelerinin değerlendirildiği toplantıda, yapılan denetimlerde çeşitli kurallara uymayan 106 toplu taşıma aracına toplam 313 bin 18 lira idari para cezası uygulandı.​​​​​​​

        Anadolu Ajansı ve DHA tarafından geçilen tüm Kocaeli haberleri, bu bölümde Haberturk.com editörlerinin hiçbir editoryal müdahalesi olmadan otomatik olarak ajans kanallarından geldiği şekliyle yer almaktadır. Kocaeli Haberleri alanında yer alan haberlerin hepsinin hukuki muhatabı haberi geçen ajanslardır.

        Günün Önemli Manşetleri
        3 kişiyi öldürdü! İstanbul'da gece saatlerinde vahşet!
        3 kişiyi öldürdü! İstanbul'da gece saatlerinde vahşet!
        Cumhurbaşkanı Erdoğan, DEM Parti heyetini kabul edecek
        Cumhurbaşkanı Erdoğan, DEM Parti heyetini kabul edecek
        Lüks araç vurgununa engel
        Lüks araç vurgununa engel
        Zelenskiy: Ateşkes mümkün ancak toprak tavizi yok
        Zelenskiy: Ateşkes mümkün ancak toprak tavizi yok
        AB'de 'nadir element' ve 'Çin' alarmı: Kriz artık uzak risk değil
        AB'de 'nadir element' ve 'Çin' alarmı: Kriz artık uzak risk değil
        "Devler Ligi'nde önü açık!"
        "Devler Ligi'nde önü açık!"
        İstanbul Valiliği'nden hanutçu genelgesi: 3. ihlalde 10 gün men cezası!
        İstanbul Valiliği'nden hanutçu genelgesi: 3. ihlalde 10 gün men cezası!
        Fenerbahçe, Avrupa sahnesinde!
        Fenerbahçe, Avrupa sahnesinde!
        Yatırımcı artık Türkiye Varlık Fonu'nun kapısını çalıyor
        Yatırımcı artık Türkiye Varlık Fonu'nun kapısını çalıyor
        İşte ülke puanında son durum!
        İşte ülke puanında son durum!
        İndirim mi, pas mı?
        İndirim mi, pas mı?
        Ozan Güven'in cezası onandı
        Ozan Güven'in cezası onandı
        Piyasa tam kavşak noktasında
        Piyasa tam kavşak noktasında
        Cezaevi firarisi 6. cinayetin şüphelisi... Seri katil!
        Cezaevi firarisi 6. cinayetin şüphelisi... Seri katil!
        Araçtaki sır ölümde 'yasak aşk' iddiası!
        Araçtaki sır ölümde 'yasak aşk' iddiası!
        60 yılda sinemayı değiştiren 10 yapım!
        60 yılda sinemayı değiştiren 10 yapım!
        Ömürlük değilmiş
        Ömürlük değilmiş
        Bıçaklar çekildi: 2 ölü, 2 yaralı! Sokakta alacak verecek vahşeti!
        Bıçaklar çekildi: 2 ölü, 2 yaralı! Sokakta alacak verecek vahşeti!
        Onların sigorta primi 2026’da artacak
        Onların sigorta primi 2026’da artacak
        Dilinizin rengi değişiyorsa dikkat!
        Dilinizin rengi değişiyorsa dikkat!

        Benzer Haberler

        Kocaeli'de kaymakam ile öğrenciler zeytin hasadı yaptı
        Kocaeli'de kaymakam ile öğrenciler zeytin hasadı yaptı
        Kocaeli'de 2 ton kaçak tütün ele geçirildi
        Kocaeli'de 2 ton kaçak tütün ele geçirildi
        Kocaeli'de uyuşturucu operasyonlarında gözaltına alınan 4 şüpheli tutukland...
        Kocaeli'de uyuşturucu operasyonlarında gözaltına alınan 4 şüpheli tutukland...
        Cenaze dönüşü, polis ve yakınlarını taşıyan midibüs duvara çarptı: 3'ü poli...
        Cenaze dönüşü, polis ve yakınlarını taşıyan midibüs duvara çarptı: 3'ü poli...
        Kocaeli'de binanın duvarına çarpan midibüsteki 3'ü polis 7 kişi yaralandı
        Kocaeli'de binanın duvarına çarpan midibüsteki 3'ü polis 7 kişi yaralandı
        "Başiskele Kart" tanıtıldı
        "Başiskele Kart" tanıtıldı