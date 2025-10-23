Kocaeli'de tarihi geçmiş ürün satan marketlere 135 bin 838 lira ceza kesildi

Çeşitli gündem maddelerinin değerlendirildiği toplantıda, yapılan denetimlerde çeşitli kurallara uymayan 106 toplu taşıma aracına toplam 313 bin 18 lira idari para cezası uygulandı.​​​​​​​

Zabıta Dairesi Başkanlığının kentte yaptığı denetimlerde tarihi geçmiş ürün satan marketlere 46 ürün için toplam 135 bin 838 lira idari para cezası kesildi.

Büyükşehir Belediyesinden yapılan açıklamaya göre, Genel Sekreter Hayri Baraçlı başkanlığında İl Encümen Toplantısı yapıldı.

Anadolu Ajansı ve DHA tarafından geçilen tüm Kocaeli haberleri, bu bölümde Haberturk.com editörlerinin hiçbir editoryal müdahalesi olmadan otomatik olarak ajans kanallarından geldiği şekliyle yer almaktadır. Kocaeli Haberleri alanında yer alan haberlerin hepsinin hukuki muhatabı haberi geçen ajanslardır.