        Haberler Yerel Haberler Kocaeli Haberleri

        Kocaeli'de iş yeri kurşunlamasıyla ilgili 12 şüpheli tutuklandı

        Kocaeli'nin İzmit ilçesinde bir iş yerinin kurşunlanmasına ilişkin yürütülen soruşturma kapsamında gözaltına alınan 14 zanlıdan 12'si tutuklandı.

        Kaynak
        Anadolu Ajansı
        Giriş: 23.10.2025 - 21:36 Güncelleme: 23.10.2025 - 21:36
        Kocaeli'de iş yeri kurşunlamasıyla ilgili 12 şüpheli tutuklandı
        Kocaeli'nin İzmit ilçesinde bir iş yerinin kurşunlanmasına ilişkin yürütülen soruşturma kapsamında gözaltına alınan 14 zanlıdan 12'si tutuklandı.

        İl Emniyet Müdürlüğünden yapılan açıklamaya göre, Kaçakçılık ve Organize Suçlarla Mücadele (KOM) Şube Müdürlüğü ekipleri, İzmit'te 15 Ekim'de bir iş yerinin motosikletli şüpheliler tarafından kurşunlanması olayına ilişkin çalışma başlattı.

        Kent Güvenlik Yönetim Sistemi (KGYS) kameraları ile çevredeki 70 iş yerinin kamera kaydını izleyen ekipler, olayın, cezaevinde olduğu belirlenen U.Ö. ile firari M.K'nin yönetimindeki suç örgütü tarafından gerçekleştirildiğini belirledi.

        Ekiplerce olayı gerçekleştirdikleri ve suç örgütü üyesi olduğu tespit edilen şüpheliler B.G, D.Ç, A.M.E, A.E.T, M.T, A.A.N, E.Ş, G.A, M.K, İ.U.G, S.Ş, S.H, A.G. ve E.B. Kocaeli ve İstanbul'da düzenlenen eş zamanlı operasyonla yakalandı.

        Şüphelilerin evlerindeki aramada, 2 ruhsatsız tabanca ve uyuşturucu ele geçirildi.

        Emniyetteki işlemlerinin ardından adliyeye sevk edilen zanlılardan B.G, D.Ç, A.M.E, A.A.N, E.Ş, G.A, M.K, İ.U.G., S.Ş, S.H, A.G. ve E.B, "suç işlemek amacıyla örgüt kurmak", "Ateşli Silahlar Ve Bıçaklar İle Diğer Aletler Hakkındaki Kanun'a muhalefet", "mala zarar verme" ve "genel güvenliğin kasten tehlikeye sokulması" suçlamalarıyla tutuklandı, A.E.T. ve M.T. ise adli kontrol şartıyla salıverildi.

        Anadolu Ajansı ve DHA tarafından geçilen tüm Kocaeli haberleri, bu bölümde Haberturk.com editörlerinin hiçbir editoryal müdahalesi olmadan otomatik olarak ajans kanallarından geldiği şekliyle yer almaktadır. Kocaeli Haberleri alanında yer alan haberlerin hepsinin hukuki muhatabı haberi geçen ajanslardır.

