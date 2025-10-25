Habertürk
        Kocaeli Haberleri

        Kocaeli'de firari hükümlü yakalandı

        Kocaeli'de hakkında 4 yıl 2 ay kesinleşmiş hapis cezası bulunan hükümlü yakalandı.

        Kaynak
        Anadolu Ajansı
        Giriş: 25.10.2025 - 10:57 Güncelleme: 25.10.2025 - 10:57
        Kocaeli'de firari hükümlü yakalandı
        Kocaeli'de hakkında 4 yıl 2 ay kesinleşmiş hapis cezası bulunan hükümlü yakalandı.

        İl Emniyet Müdürlüğü ekipleri, aranan kişilerin yakalanmasına yönelik çalışma yürüttü.

        Ekipler, "bina içinde muhafaza altına alınmış olan eşya hakkında hırsızlık" suçundan hakkında 4 yıl 2 ay kesinleşmiş hapis cezası olan E.A'yı yakaladı.

        Hükümlü, işlemlerinin ardından cezaevine teslim edildi.​​​​​​​

