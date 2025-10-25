Kocaeli'de firari hükümlü yakalandı
Kocaeli'de hakkında 4 yıl 2 ay kesinleşmiş hapis cezası bulunan hükümlü yakalandı.
İl Emniyet Müdürlüğü ekipleri, aranan kişilerin yakalanmasına yönelik çalışma yürüttü.
Ekipler, "bina içinde muhafaza altına alınmış olan eşya hakkında hırsızlık" suçundan hakkında 4 yıl 2 ay kesinleşmiş hapis cezası olan E.A'yı yakaladı.
Hükümlü, işlemlerinin ardından cezaevine teslim edildi.
