Kocaelispor-Corendon Alanyaspor maçının ardından

Trendyol Süper Lig'in 10. haftasında Kocaelispor'a deplasmanda 2-0 yenilen Corendon Alanyaspor'un teknik direktörü Joao Pereira, maçta daha iyi oynayan rakiplerinin galibiyeti hak ettiğini söyledi.

Karşılaşmanın ardından düzenlenen basın toplantısında açıklamalarda bulunan Pereira, Kocaelispor’un sahasında etkili bir takım olduğunu ve oyuncularını bu konuda uyardığını belirterek düşüncelerini sahaya yansıtamadıklarını ve doğru şeyler yapamadıklarını ifade etti.

Futbolun 3 ihtimalli bir oyun olduğuna işaret eden Pereira, "Kazanırsınız, kaybedersiniz veya berabere kalırsınız. Bugün kaybettik. Çünkü iyi değildik ve iyi şeyler yapamadık. Doğru şeyler yapamadık. Bazen futbolda bir top kaybederseniz öz güveniniz düşebilir ama bu mağlubiyetin bizi düşürmesine izin vermeyeceğiz. Aynı şekilde çalışmaya, gelişmeye ve yolumuza devam edeceğiz. İyi oynayamadık. Eğer bir maçı kazanmak istiyorsanız 90 dakika boyunca rakibinizden daha iyi oynamalısınız." diye konuştu.

Maç öncesi futbolcularına Kocaelispor'un iyi takım olduğunu söylediğini dile getiren Pereira, şöyle devam etti: