        Haberler Yerel Haberler Kocaeli Haberleri

        Kocaelispor-Corendon Alanyaspor maçının ardından

        Trendyol Süper Lig'in 10. haftasında Kocaelispor'a deplasmanda 2-0 yenilen Corendon Alanyaspor'un teknik direktörü Joao Pereira, maçta daha iyi oynayan rakiplerinin galibiyeti hak ettiğini söyledi.

        Giriş: 25.10.2025 - 20:45 Güncelleme: 25.10.2025 - 20:45
        Kocaelispor-Corendon Alanyaspor maçının ardından
        Trendyol Süper Lig'in 10. haftasında Kocaelispor'a deplasmanda 2-0 yenilen Corendon Alanyaspor'un teknik direktörü Joao Pereira, maçta daha iyi oynayan rakiplerinin galibiyeti hak ettiğini söyledi.

        Karşılaşmanın ardından düzenlenen basın toplantısında açıklamalarda bulunan Pereira, Kocaelispor’un sahasında etkili bir takım olduğunu ve oyuncularını bu konuda uyardığını belirterek düşüncelerini sahaya yansıtamadıklarını ve doğru şeyler yapamadıklarını ifade etti.

        Futbolun 3 ihtimalli bir oyun olduğuna işaret eden Pereira, "Kazanırsınız, kaybedersiniz veya berabere kalırsınız. Bugün kaybettik. Çünkü iyi değildik ve iyi şeyler yapamadık. Doğru şeyler yapamadık. Bazen futbolda bir top kaybederseniz öz güveniniz düşebilir ama bu mağlubiyetin bizi düşürmesine izin vermeyeceğiz. Aynı şekilde çalışmaya, gelişmeye ve yolumuza devam edeceğiz. İyi oynayamadık. Eğer bir maçı kazanmak istiyorsanız 90 dakika boyunca rakibinizden daha iyi oynamalısınız." diye konuştu.

        Maç öncesi futbolcularına Kocaelispor'un iyi takım olduğunu söylediğini dile getiren Pereira, şöyle devam etti:

        "Top bizdeyken iyi oynayamadık. Top sizdeyken iyi oynayamazsanız eğer maç kazanamazsanız ve bugün biz istediklerimizi yapamadık. Rakibimizi tekrar tebrik etmek istiyorum. Bizim için kötü bir gündü. Bazen bazı hocalar buraya geliyor hakemden veya bir penaltıdan veya başka bir sebepten bir bahane uydurarak maç kaybettiklerini söyleyebiliyorlar. Ama ben şunu söylüyorum. Bugün iyi değildik. Rakibimiz bizden daha iyiydi ve o yüzden maç kaybettik ve futbolda bu olabiliyor. Bazen iyi olursunuz, bazen iyi olmazsınız."

        Eksik oyuncularla ilgili soruları da yanıtlayan Pereira, "Asla bahane üretmem. Oyuncum eksikti, sakattı demem; 27 oyuncum var, hepsi birlikte çalışıyor, hepsine güveniyorum. Bugün sahaya çıkan isimlerden daha fazlasını bekliyordum." ifadelerini kullandı.

        Anadolu Ajansı ve DHA tarafından geçilen tüm Kocaeli haberleri, bu bölümde Haberturk.com editörlerinin hiçbir editoryal müdahalesi olmadan otomatik olarak ajans kanallarından geldiği şekliyle yer almaktadır. Kocaeli Haberleri alanında yer alan haberlerin hepsinin hukuki muhatabı haberi geçen ajanslardır.

