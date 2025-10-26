Habertürk
        Kocaeli'de durdurulan tırda 49 bin 750 paket kaçak sigara ele geçirildi

        Kocaeli'nin İzmit ilçesinde düzenlenen operasyonda 49 bin 750 paket bandrolsüz kaçak sigara ele geçirildi.

        Giriş: 26.10.2025 - 19:02 Güncelleme: 26.10.2025 - 19:02
        Kocaeli'de durdurulan tırda 49 bin 750 paket kaçak sigara ele geçirildi
        Kocaeli’nin İzmit ilçesinde düzenlenen operasyonda 49 bin 750 paket bandrolsüz kaçak sigara ele geçirildi.

        İl Emniyet Müdürlüğü Kaçakçılık ve Organize Suçlarla Mücadele Şubesi ekipleri, kaçakçılıkla mücadele kapsamında yürütülen çalışmalar doğrultusunda İzmit'te bir tırı durdurdu.

        Araçta yapılan aramada, 49 bin 750 paket bandrolsüz sigara ile 1,8 gram esrar olduğu değerlendirilen madde bulundu.

        Olayla ilgili 1 şüpheli gözaltına alındı.

        Ele geçirilen kaçak sigara miktarının son 5 yılda kentte tek seferde yakalanan en yüksek miktar olduğu belirtildi.

        Anadolu Ajansı ve DHA tarafından geçilen tüm Kocaeli haberleri, bu bölümde Haberturk.com editörlerinin hiçbir editoryal müdahalesi olmadan otomatik olarak ajans kanallarından geldiği şekliyle yer almaktadır. Kocaeli Haberleri alanında yer alan haberlerin hepsinin hukuki muhatabı haberi geçen ajanslardır.

