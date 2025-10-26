Kocaeli'de durdurulan tırda 49 bin 750 paket kaçak sigara ele geçirildi

Ele geçirilen kaçak sigara miktarının son 5 yılda kentte tek seferde yakalanan en yüksek miktar olduğu belirtildi.

Araçta yapılan aramada, 49 bin 750 paket bandrolsüz sigara ile 1,8 gram esrar olduğu değerlendirilen madde bulundu.

İl Emniyet Müdürlüğü Kaçakçılık ve Organize Suçlarla Mücadele Şubesi ekipleri, kaçakçılıkla mücadele kapsamında yürütülen çalışmalar doğrultusunda İzmit'te bir tırı durdurdu.

