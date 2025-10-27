Kocaeli'de uyuşturucu operasyonlarında gözaltına alınan 3 şüpheli tutuklandı

Adliyeye sevk edilen şüpheliler O.E, E.D. ve Y.D. tutuklandı, F.S. ise adli kontrol şartıyla salıverildi.

Toplam 45 kilo 750 gram eroin, 4 kilo 792 gram sentetik uyuşturucu, 1 kilo 90 gram esrar ve 6 bin 920 lira nakit para ele geçirilen operasyonlarda gözaltına alınan 8 şüphelinin işlemleri tamamlandı.

İl Emniyet Müdürlüğü Narkotik Suçlarla Mücadele Şube Müdürlüğü ekipleri tarafından il genelinde yürütülen çalışmalarda, uyuşturucu ticareti yaptığı değerlendirilen kişilere yönelik operasyonlar düzenlendi.

