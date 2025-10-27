Habertürk
        Kocaeli'de uyuşturucu operasyonlarında gözaltına alınan 3 şüpheli tutuklandı

        Kocaeli'de 45 kilo 750 gram eroin ile farklı türlerde uyuşturucu madde ele geçirilen operasyonlarda gözaltına alınan 8 şüpheliden 3'ü tutuklandı.

        Kaynak
        Anadolu Ajansı
        Giriş: 27.10.2025 - 18:57 Güncelleme: 27.10.2025 - 18:57
        İl Emniyet Müdürlüğü Narkotik Suçlarla Mücadele Şube Müdürlüğü ekipleri tarafından il genelinde yürütülen çalışmalarda, uyuşturucu ticareti yaptığı değerlendirilen kişilere yönelik operasyonlar düzenlendi.

        Toplam 45 kilo 750 gram eroin, 4 kilo 792 gram sentetik uyuşturucu, 1 kilo 90 gram esrar ve 6 bin 920 lira nakit para ele geçirilen operasyonlarda gözaltına alınan 8 şüphelinin işlemleri tamamlandı.

        Şüphelilerden 4'ü, Türk Ceza Kanunu'nun 191. maddesi kapsamında işlem yapılarak serbest bırakıldı.

        Adliyeye sevk edilen şüpheliler O.E, E.D. ve Y.D. tutuklandı, F.S. ise adli kontrol şartıyla salıverildi.

        Anadolu Ajansı ve DHA tarafından geçilen tüm Kocaeli haberleri, bu bölümde Haberturk.com editörlerinin hiçbir editoryal müdahalesi olmadan otomatik olarak ajans kanallarından geldiği şekliyle yer almaktadır. Kocaeli Haberleri alanında yer alan haberlerin hepsinin hukuki muhatabı haberi geçen ajanslardır.

