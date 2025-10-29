Habertürk
        GÜNCELLEME 2 - Kocaeli'de 7 katlı bina çöktü

        GÜNCELLEME 2 - Kocaeli'de 7 katlı bina çöktü

        Kocaeli'nin Gebze ilçesinde çöken binada arama kurtarma çalışmaları gerçekleştiriliyor.

        Anadolu Ajansı
        Giriş: 29.10.2025 - 09:04 Güncelleme: 29.10.2025 - 09:04
        GÜNCELLEME 2 - Kocaeli'de 7 katlı bina çöktü
        Kocaeli'nin Gebze ilçesinde çöken binada arama kurtarma çalışmaları gerçekleştiriliyor.

        Mevlana Mahallesi Issıkgöl Caddesi'nde 7 katlı bina henüz bilinmeyen nedenle çöktü.

        İhbar üzerine bölgeye polis, itfaiye, AFAD ve sağlık ekipleri sevk edildi.

        Ekiplerin enkazdaki arama kurtarma çalışmaları sürüyor.

        Vali İlhami Aktaş, televizyon canlı yayınında verdiği bilgide, binanın neden çöktüğüne ilişkin netleştirilen bir bilgi olmadığını aktararak, "Şu anda öncelikli olarak arama kurtarma faaliyetleri devam ediyor. Olayın oluşumuyla ilgili de arkadaşlarımız çalışıyorlar. İlk bilgilerimiz enkaz altında 5 kişinin olduğu şeklinde. Binada yaşayanlar var ama bugün itibariyle binada olduğunu düşündüğümüz, teyit ettiğimiz 5 kişi var. Tek aile... AFAD ekiplerimiz şu anda, bina enkazında dinleme yapıyor. Bu kişilerle henüz bir temas olmadı. İçeride 5 kişi olduğu, yakınlarından teyit ettiğimiz bilgi. Bina 7 katlı." ifadesini kullandı.

        Gebze Belediye Başkanı Zinnur Büyükgöz de televizyon canlı yayınında verdiği bilgide, Gebze Belediyesi Arama Kurtarma (GEAK) ve AFAD ekiplerinin çöken binada arama kurtarma çalışması başlattığını belirterek, "Binada 2 ailenin yaşadığı TÜİK kayıtlarında var. Toplam 7 kişilik nüfus yaşıyor ama içeride 7 kişi mi, daha az kişi mi var? O netleşmedi. İlerleyen saatlerde inşallah daha net bilgilere ulaşmış olacağız." diye konuştu.

        Binanın çökme sebebinin henüz belli olmadığını aktaran Büyükgöz, sahada tüm ekiplerin iş makinelerinin de yardımıyla çalışma yaptığını bildirdi.

        Anadolu Ajansı ve DHA tarafından geçilen tüm Kocaeli haberleri, bu bölümde Haberturk.com editörlerinin hiçbir editoryal müdahalesi olmadan otomatik olarak ajans kanallarından geldiği şekliyle yer almaktadır. Kocaeli Haberleri alanında yer alan haberlerin hepsinin hukuki muhatabı haberi geçen ajanslardır.

