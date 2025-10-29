Kocaeli'de çöken binanın enkazında bir çocuğun cenazesine ulaşıldı

İçişleri Bakan Yardımcısı Mehmet Aktaş, Kocaeli'de çöken binanın enkazında bir çocuğun cansız bedenine ulaşıldığını bildirdi.

Gebze ilçesinde çöken 7 katlı binanın bulunduğu alanda çalışmaları inceleyen ve yetkililerden bilgi alan Aktaş, gazetecilere yaptığı açıklamada, saat 07.30 sıralarında binada göçük meydana geldiğini anımsatarak, binanın 2. katında 5 kişilik ailenin ikamet ettiğini, diğer dairelerin ise boş olduğunu belirtti.

Binanın yıkıldığı ihbarıyla çok hızlı şekilde bütün ekiplerin müdahaleye başladığını anlatan Aktaş, "Şu anda 480'i arama kurtarma ekibi olmak üzere toplam 627 kişilik ekiple müdahalemiz devam ediyor. Maalesef bir cansız bedene ulaşıldı. Bir erkek çocuk bedeni olduğu değerlendiriliyor. Onun cansız bedenine ulaştık maalesef, başımız sağ olsun. Ailenin diğer fertlerinin kurtarılmasıyla ilgili müdahaleler devam ediyor. Ümidimiz ve duamız ailenin diğer fertlerine canlı olarak ulaşmak ve onları kurtarmak." dedi.

Aktaş, ailenin bulunduğu kata ekiplerin girdiğini bildirerek, şunları kaydetti: