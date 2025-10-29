Habertürk
        Haberler Yerel Haberler Kocaeli Haberleri

        Kocaeli'de çöken binadaki eczanenin sahibinden açıklama

        Kocaeli'nin Gebze ilçesinde çöken 7 katlı binadaki eczanenin sahibi Uğur Aydın, binanın kolonlarında herhangi bir çatlaklık bulunmadığını, eczanenin girişinde mermerle kaplı olan yerde çökme yaşandığını söyledi.

        Giriş: 29.10.2025 - 14:58 Güncelleme: 29.10.2025 - 14:58
        Kocaeli'de çöken binadaki eczanenin sahibinden açıklama
        Kocaeli'nin Gebze ilçesinde çöken 7 katlı binadaki eczanenin sahibi Uğur Aydın, binanın kolonlarında herhangi bir çatlaklık bulunmadığını, eczanenin girişinde mermerle kaplı olan yerde çökme yaşandığını söyledi.

        Eczane sahibi ve enkazda kaldığı değerlendirilen Levent Bilir’in arkadaşı Aydın, gazetecilere, dün akşam Levent’le görüştüğünü, kolonun önündeki alüminyum kısmı kendisine gösterdiğini belirterek, kolonlarda herhangi bir çatlak bulunmadığını anlattı.

        Aydın, durumu ilettiği dükkan sahibinin yetkililerle görüştüğünü ve sıkıntı olmadığını kendisine aktardığını belirterek, daha önce eczanedeyken deprem yaşadığını ancak dükkanda şiddetli sarsıntı hissetmediğini ifade etti.

        Eczanenin kamera kaydına ulaşamadıklarına değinen Aydın, "O çökmeler depremde mi olmuş, yoksa depremden sonra mı oldu? Depremden önce olma ihtimali çok düşük de ama kamera kaydına ulaşamadık, kamera odasında kayma olmuş." dedi.

        Kolon kesme iddiasının sorulması üzerine Aydın, "Kolon kesilecek bir tarafı yok. Zaten 45 metrekare, ortada kolon yok, kesemezsin ki." cevabını verdi.

        Aydın, "Binanın önünde ya da içinde çökme olduğu, bunu da fotoğrafladığınız iddiaları var?” sorusunu "Evet fotoğrafladım, binanın, eczanenin girişinde mermerle kaplı olan yerde çökme ve bel verme dediğimiz olay vardı. Yani dün sabah çalışanlarım eczaneye geldiği zaman fark ediyorlar." şeklinde yanıtladı.

        Eczanede fark edilen durumun neden kaynaklandığını bilmediğini ifade eden Aydın, şöyle devam etti:

        "Muhtemelen ya metro ya da zeminde sıvı kaybı' dediler. Teknik konulara giremem ama eczane, binadan kaynaklı bir yıkım gerçekleşmiyor. Eğer binadan kaynaklanmış bir yıkım gerçekleşmiş olsa bina yan yatmaz. Arka tarafına yani benim eczanenin bodrum katı ve bir üst katına girdiğim zaman orada herhangi bir kapanma yok. Orası açık. Hatta camları bile kırılmamış, bina öne yatmış. Ben 10 senedir oradayım. Dün sabah müteahhitle iletişime geçiliyor. Ben zaten şehir dışındaydım. Müteahhit belediye ekipleriyle görüşmüş zaten."

        Aydın, bina yıkıldıktan sonra dükkan sahibiyle telefonla yeniden görüştüğünü aktararak, konuşmasını şöyle sürdürdü:

        "Binanın yıkıldığından onun da bilgisi yoktu. Aradım, geldi. Hatta benim yanımda aradı ‘Ağabey bir şey yok dediğiniz, bina çöktü.’ dedi. Belediye ekibi mi? Kimle görüştü bilmiyorum. Onu Ergün Bey'e sormanız lazım. Dün akşam 20.30-21.00 sıralarında geldim, karanlıkta her yeri göremiyorsunuz, her yerdeki kolonlara baktım, herhangi bir çatlaklık yoktu. Zaten bina içinde zeminde de çatlak yoktu. Sadece binanın önünde vardı. O da kaldırıma yakın taraflarında daha sonra birileri söyledi, ‘Sabah geçerken biraz yumuşaktı.’ demişler. Tam olarak bilmiyorum."

