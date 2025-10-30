Habertürk
Habertürk
    Takipde Kalın!
      Günlük gelişmeleri takip edebilmek için habertürk uygulamasını indirin
        Gündem
        Ekonomi
        Dünya
        Spor
        Magazin
        Kadın
        Sağlık
        Yazılar
        Teknoloji
        Gastro
        Video
        Stil
        Resmi İlanlar
        Haberler Yerel Haberler Kocaeli Haberleri

        GÜNCELLEME - Kocaeli'de çöken binanın enkazında kalan çiftin cansız bedenlerine ulaşıldı

        Kocaeli'nin Gebze ilçesinde çöken 7 katlı binanın enkazında kalan anne ve babanın cansız bedenlerine ulaşıldı.

        Kaynak
        Anadolu Ajansı
        Giriş: 30.10.2025 - 02:26 Güncelleme: 30.10.2025 - 02:26
        ABONE OL
        ABONE OL
        GÜNCELLEME - Kocaeli'de çöken binanın enkazında kalan çiftin cansız bedenlerine ulaşıldı
        ABONE OL
        Google-ABONE OL

        Kocaeli'nin Gebze ilçesinde çöken 7 katlı binanın enkazında kalan anne ve babanın cansız bedenlerine ulaşıldı.

        Mevlana Mahallesi Issıkgöl Caddesi'nde dün sabah saat 07.00 sıralarında çöken ve anne Emine, baba Levent ile çocukları Muhammet Emir, Hayrunnisa ve Dilara Bilir'in altında kaldığı binanın enkazında ekiplerin çalışmaları gün boyu ve gece saatlerinde sürdü.

        Çevredeki 12 binanın tedbir amacıyla boşaltıldığı bölgedeki cadde araç ve yaya trafiğine kapatıldı, olay mahalli ekiplerin çalışmasını rahat yürütebilmesi için demir bariyerlerle çevrelendi.

        Yüzlerce kişiden oluşan arama kurtarma ekipleri, alandaki molozları kovalarla çıkarırken, beton bloklar vinç desteğiyle askıya alındı.

        Zaman zaman çalışmaları durdurup etrafta sessizlik sağlayarak dinleme gerçekleştiren ekipler, dün öğleden sonra kardeşlerden 12 yaşındaki Muhammet Emir'in, bir süre sonra da 14 yaşındaki ablası Hayrunnisa'nın cansız bedenlerine ulaştı.

        Ailenin büyük çocuğu 18 yaşındaki Dilara Bilir ise yaklaşık 8 saat süren çalışmaların ardından enkazdan sağ olarak çıkarıldı. Bilinci açık ve sağlık durumu iyi olduğu belirlenen genç kız, hastaneye sevk edildi.

        Çocukların ardından anne ve babanın kurtarılmasına yoğunlaşan ekipler, kolonları ahşap bloklarla güçlendirip enkazda açıklık oluşturarak çiftin bulunduğu bölüme girmek için yoğun çaba sarf etti.

        Dün akşam saatleri ve gece boyunca süren çalışmaların ardından ekipler, yaklaşık 19 saat sonra önce baba Levent, kısa bir süre sonra da anne Emine Bilir'in cansız bedenlerine ulaştı.

        Sedyeyle ambulansa alınan çiftin cenazeleri, Gebze Fatih Devlet Hastanesi morguna götürüldü.

        - "Arama kurtarma faaliyetleri tamamlandı"

        Gün boyu olay yerindeki çalışmaları takip eden İçişleri Bakan Yardımcısı Mehmet Aktaş, gazetecilere yaptığı açıklamada, "Maalesef anne ve babanın da cansız bedenlerine ulaşıldı. Baba Levent Bilir ve anne Emine Bilir'in cenazeleri de çıkarıldı." dedi.

        Önce babanın ardından da annenin cenazelerine ulaşıldığını aktaran Aktaş, "Bu şekilde 5 kişilik ailemizin maalesef 4 ferdi vefat etmiş oldu. Sadece Dilara kızımız, evin 18 yaşındaki büyük kızı sağ olarak çıkarıldı ama ailenin diğer üyeleri, anne baba ve 2 çocuk maalesef vefat etmiş oldu. Başımız sağ olsun, Allah rahmet eylesin. Dilara kızımıza da Allah'tan sağlık ve sıhhat diliyoruz." diye konuştu.

        Aktaş, hastanede ziyaret ettikleri Dilara Bilir'in genel sağlık durumunun iyi olduğunu bildirdi.

        Yaklaşık 19 saat süren arama kurtarma çalışmalarına ilişkin bilgiler veren Aktaş, "628'i arama kurtarma personeli olmak üzere toplam 913 personel canhıraş şekilde görev yaptı ve zamanla yarıştılar. 161 kurtarma aracı, 6 köpek, 10 sismik enkaz altı görüntüleme ve dinleme cihazı kullanıldı. Çok profesyonel ve yoğun çalışma gerçekleştirildi. Bu saat itibariyle arama kurtarma faaliyetleri tamamlandı." ifadelerini kullandı.

        Aktaş, savcılığın yapacağı incelemelerden sonra enkaz kaldırma çalışmalarının devam edeceğinin bilgisini vererek, konuşmasını şöyle sürdürdü:

        "Bölgedeki 12 bina tahliye edildi tedbir olarak. Bu 12 binamızda oturan 45 aile mevcut idi. Bu ailelerden 23 kişiden oluşan 9'u Kocaeli Büyükşehir Belediyemizin tesislerinde misafir ediliyor, diğerleri yakınlarının yanlarına gittiler."

        Aktaş, arama kurtarma çalışmalarına katılan kurum ve kuruluşların personeli ile sivil toplum kuruluşlarının üyelerine ve takip yapan basın mensuplarına teşekkür etti.

        Anadolu Ajansı ve DHA tarafından geçilen tüm Kocaeli haberleri, bu bölümde Haberturk.com editörlerinin hiçbir editoryal müdahalesi olmadan otomatik olarak ajans kanallarından geldiği şekliyle yer almaktadır. Kocaeli Haberleri alanında yer alan haberlerin hepsinin hukuki muhatabı haberi geçen ajanslardır.

        Günün Önemli Manşetleri
        Cumhurbaşkanı Erdoğan'dan açıklamalar
        Cumhurbaşkanı Erdoğan'dan açıklamalar
        Fed faiz kararını açıkladı
        Fed faiz kararını açıkladı
        Cumhuriyet Bayramı coşkuyla kutlandı
        Cumhuriyet Bayramı coşkuyla kutlandı
        Szymanski'ye Fransa'dan talip çıktı!
        Szymanski'ye Fransa'dan talip çıktı!
        Gebze'de 6 katlı bina çöktü! 2 cansız bedene ulaşıldı!
        Gebze'de 6 katlı bina çöktü! 2 cansız bedene ulaşıldı!
        Galatasaray'da Singo mesaisi!
        Galatasaray'da Singo mesaisi!
        2 kardeşin ölümüne neden olan alkollü sürücüden 'selektör' savunması!
        2 kardeşin ölümüne neden olan alkollü sürücüden 'selektör' savunması!
        Beyoğlu'nda yangın! 8 kişi kurtarıldı
        Beyoğlu'nda yangın! 8 kişi kurtarıldı
        Cumhurbaşkanlığı Külliyesi'nde sıcak hava balonu etkinliği
        Cumhurbaşkanlığı Külliyesi'nde sıcak hava balonu etkinliği
        Real Betis'ten Amrabat atağı!
        Real Betis'ten Amrabat atağı!
        İspanya HÜRJET alımını onayladı
        İspanya HÜRJET alımını onayladı
        F.Bahçe'de kalecilerin performansı!
        F.Bahçe'de kalecilerin performansı!
        Bilim insanları en çok bu filmleri izliyor
        Bilim insanları en çok bu filmleri izliyor
        İsrail ateşkese rağmen Gazze'ye saldırdı!
        İsrail ateşkese rağmen Gazze'ye saldırdı!
        Yan bakma cinayeti! 12 kişi gözaltına alındı
        Yan bakma cinayeti! 12 kişi gözaltına alındı
        İşte Zorbay Küçük'ün yönettiği Süper Lig maçları
        İşte Zorbay Küçük'ün yönettiği Süper Lig maçları
        Kısa mı uzun mu? Kalp için en faydalı yürüyüş hangisi?
        Kısa mı uzun mu? Kalp için en faydalı yürüyüş hangisi?
        3 oğlu 5 gün önce kazada öldü... Onun da yüreği durdu!
        3 oğlu 5 gün önce kazada öldü... Onun da yüreği durdu!
        Bahis skandalı dalga dalga büyüyor!
        Bahis skandalı dalga dalga büyüyor!
        Gökyüzünde yeni mimari: Typhoon, KAAN ve F-16 üçlüsü
        Gökyüzünde yeni mimari: Typhoon, KAAN ve F-16 üçlüsü

        Benzer Haberler

        Gebze'de bina çöktü; 5 kişilik aileden 1'i sağ kurtarıldı, 4 ölü (19)
        Gebze'de bina çöktü; 5 kişilik aileden 1'i sağ kurtarıldı, 4 ölü (19)
        Kocaeli'de çöken binanın enkazında kalan baba Levent Bilir'in cansız bedeni...
        Kocaeli'de çöken binanın enkazında kalan baba Levent Bilir'in cansız bedeni...
        Gebze'de bina çöktü; 5 kişiden 1'i sağ, 3'ünün cansız bedeni çıkarıldı (18)
        Gebze'de bina çöktü; 5 kişiden 1'i sağ, 3'ünün cansız bedeni çıkarıldı (18)
        Gebze'de bina çöktü; 5 kişiden 1'i sağ, 2'sinin cansız bedeni çıkarıldı (17...
        Gebze'de bina çöktü; 5 kişiden 1'i sağ, 2'sinin cansız bedeni çıkarıldı (17...
        Kocaeli'de çöken binanın enkazındaki çifti arama çalışması sürüyor
        Kocaeli'de çöken binanın enkazındaki çifti arama çalışması sürüyor
        Gebze'de bina çöktü; 5 kişiden 1'i sağ, 2'sinin cansız bedeni çıkarıldı (16...
        Gebze'de bina çöktü; 5 kişiden 1'i sağ, 2'sinin cansız bedeni çıkarıldı (16...