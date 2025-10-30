Habertürk
        Haberler Yerel Haberler Kocaeli Haberleri

        Anadolu Otoyolu'nun Kocaeli kesiminde onarım çalışması yapılacak

        Anadolu Otoyolu'nun Kocaeli geçişinde onarım çalışması gerçekleştirilecek.

        Kaynak
        Anadolu Ajansı
        Giriş: 30.10.2025 - 15:06 Güncelleme: 30.10.2025 - 15:06
        Anadolu Otoyolu'nun Kocaeli kesiminde onarım çalışması yapılacak
        Anadolu Otoyolu'nun Kocaeli geçişinde onarım çalışması gerçekleştirilecek.

        Kocaeli Valiliğinden yapılan açıklamaya göre, O-4 (Anadolu) Otoyolu İzmit Doğu Kavşağı ile Adapazarı Kavşağı arasında trafik, emniyet, can ve mal güvenliğinin tam tesis edilebilmesi için yol sathında meydana gelen münferit bozulmaların yamayla onarımı yapılacak.

        Söz konusu kavşaklar arasında kesimler halinde çalışılacak, şerit daraltma yapılarak trafik diğer şeritlerden verilecek.

        Çalışmalar bugün itibariyle başlayacak.

        Faaliyet sırasında emniyet önlemleri alınacak ve onaylı trafik işaretlemeleri yapılacak. Sürücülerin yol üzerindeki trafik işaret ve işaretçilerine titizlikle uymaları istendi.

        Anadolu Ajansı ve DHA tarafından geçilen tüm Kocaeli haberleri, bu bölümde Haberturk.com editörlerinin hiçbir editoryal müdahalesi olmadan otomatik olarak ajans kanallarından geldiği şekliyle yer almaktadır. Kocaeli Haberleri alanında yer alan haberlerin hepsinin hukuki muhatabı haberi geçen ajanslardır.

