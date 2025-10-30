Anadolu Otoyolu'nun Kocaeli kesiminde onarım çalışması yapılacak
Anadolu Otoyolu'nun Kocaeli geçişinde onarım çalışması gerçekleştirilecek.
Kocaeli Valiliğinden yapılan açıklamaya göre, O-4 (Anadolu) Otoyolu İzmit Doğu Kavşağı ile Adapazarı Kavşağı arasında trafik, emniyet, can ve mal güvenliğinin tam tesis edilebilmesi için yol sathında meydana gelen münferit bozulmaların yamayla onarımı yapılacak.
Söz konusu kavşaklar arasında kesimler halinde çalışılacak, şerit daraltma yapılarak trafik diğer şeritlerden verilecek.
Çalışmalar bugün itibariyle başlayacak.
Faaliyet sırasında emniyet önlemleri alınacak ve onaylı trafik işaretlemeleri yapılacak. Sürücülerin yol üzerindeki trafik işaret ve işaretçilerine titizlikle uymaları istendi.
