Anadolu Otoyolu'nun Kocaeli kesiminde onarım çalışması yapılacak

Faaliyet sırasında emniyet önlemleri alınacak ve onaylı trafik işaretlemeleri yapılacak. Sürücülerin yol üzerindeki trafik işaret ve işaretçilerine titizlikle uymaları istendi.

Kocaeli Valiliğinden yapılan açıklamaya göre, O-4 (Anadolu) Otoyolu İzmit Doğu Kavşağı ile Adapazarı Kavşağı arasında trafik, emniyet, can ve mal güvenliğinin tam tesis edilebilmesi için yol sathında meydana gelen münferit bozulmaların yamayla onarımı yapılacak.

