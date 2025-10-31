Habertürk
Habertürk
        Haberler Yerel Haberler Kocaeli Haberleri

        Kocaeli'de çöken binanın enkazında bilirkişi heyetinin incelemeleri sürüyor

        Kocaeli'nin Gebze ilçesinde çöken 7 katlı binanın enkazında ve çevresinde, bilirkişi heyetinin incelemeleri devam ediyor.

        Kaynak
        Anadolu Ajansı
        Giriş: 31.10.2025 - 12:45 Güncelleme: 31.10.2025 - 12:45
        Kocaeli'de çöken binanın enkazında bilirkişi heyetinin incelemeleri sürüyor
        Kocaeli'nin Gebze ilçesinde çöken 7 katlı binanın enkazında ve çevresinde, bilirkişi heyetinin incelemeleri devam ediyor.

        Mevlana Mahallesi Issıkgöl Caddesi'nde 29 Ekim saat 07.00 sıralarında çöken binanın enkazında inşaat ve jeofizik mühendisleri ile mimarın bulunduğu bilirkişi heyetince dün başlatılan incemeler kapsamında, enkaz alanı ve çevresinde balyozla zemine sert şekilde vurulup deflektometreyle yer altının sismik ölçümü yapılarak sağlamlık çalışması gerçekleştirildi.

        Ölçümler sırasında vatandaşların enkaz alanı ve çevresinde bulunan barikatlara yaklaşmaması istendi.

        Bölgede Sakarya Elektrik Dağıtım AŞ (SEDAŞ) ve PALGAZ ekipleri de çalışmalarına devam ediyor.

        Ayrıca emniyet ve zabıta ekipleri, enkazın çevresinde barikatlarla güvenlik önlemlerini sürdürürken, vatandaşların geçişleri güvenli alandan sağlanıyor.

        - Olay

        Gebze ilçesi Mevlana Mahallesi'ndeki 7 katlı Arslan Apartmanı 29 Ekim saat 07.00 sıralarında çökmüş, anne Emine, baba Levent ve çocukları 12 yaşındaki Muhammet Emir, 14 yaşındaki Hayrunnisa Nur ve 18 yaşındaki Dilara Bilir enkaz altında kalmıştı.

        Bölgeye sevk edilen arama kurtarma ekiplerinin çalışmasıyla dün öğleden sonra kardeşlerden Muhammet Emir ve Hayrunnisa Nur Bilir'in cesetlerine ulaşılmış, Dilara Bilir ise kurtarılmıştı. Gece boyunca çalışmalarını yoğunlaştıran ekipler, yaklaşık 19 saat süren çalışmalar sonucu baba Levent ve anne Emine Bilir'in cesetlerini enkazdan çıkarmıştı.

        Anadolu Ajansı ve DHA tarafından geçilen tüm Kocaeli haberleri, bu bölümde Haberturk.com editörlerinin hiçbir editoryal müdahalesi olmadan otomatik olarak ajans kanallarından geldiği şekliyle yer almaktadır. Kocaeli Haberleri alanında yer alan haberlerin hepsinin hukuki muhatabı haberi geçen ajanslardır.

