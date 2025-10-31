Habertürk
Habertürk
        Kocaeli Haberleri

        Kocaeli'de 30 yıl 10 ay hapis cezasıyla aranan firari hükümlü yakalandı

        Kocaeli'de 11 farklı suçtan 30 yıl 10 ay 20 gün kesinleşmiş hapis cezasıyla aranan firari hükümlü yakalandı.

        31.10.2025 - 15:45
        Kocaeli'de 30 yıl 10 ay hapis cezasıyla aranan firari hükümlü yakalandı
        Kocaeli'de 11 farklı suçtan 30 yıl 10 ay 20 gün kesinleşmiş hapis cezasıyla aranan firari hükümlü yakalandı.

        İzmit İlçe Emniyet Müdürlüğü ekipleri, aranan kişilerin yakalanmasına yönelik çalışma yürüttü.

        Ekipler, "bilişim sistemleri banka veya kredi kurumlarının araç olarak kullanılması suretiyle dolandırıcılık" başta olmak üzere 11 farklı suçtan 327 aranma kaydı ve 30 yıl 10 ay 20 gün kesinleşmiş hapis cezası bulunan M.A.Ç'yi ilçede yakaladı.

        Hükümlü, gerekli işlemleri için emniyete götürüldü.

        Anadolu Ajansı ve DHA tarafından geçilen tüm Kocaeli haberleri, bu bölümde Haberturk.com editörlerinin hiçbir editoryal müdahalesi olmadan otomatik olarak ajans kanallarından geldiği şekliyle yer almaktadır.

