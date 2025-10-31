Kocaeli'de 30 yıl 10 ay hapis cezasıyla aranan firari hükümlü yakalandı

Ekipler, "bilişim sistemleri banka veya kredi kurumlarının araç olarak kullanılması suretiyle dolandırıcılık" başta olmak üzere 11 farklı suçtan 327 aranma kaydı ve 30 yıl 10 ay 20 gün kesinleşmiş hapis cezası bulunan M.A.Ç'yi ilçede yakaladı.

Anadolu Ajansı ve DHA tarafından geçilen tüm Kocaeli haberleri, bu bölümde Haberturk.com editörlerinin hiçbir editoryal müdahalesi olmadan otomatik olarak ajans kanallarından geldiği şekliyle yer almaktadır. Kocaeli Haberleri alanında yer alan haberlerin hepsinin hukuki muhatabı haberi geçen ajanslardır.