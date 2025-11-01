Habertürk
Habertürk
        Haberler Yerel Haberler Kocaeli Haberleri

        Kocaeli'de çöken apartmanın bulunduğu bölgeyle ilgili yol haritası belirlendi

        Kocaeli Valisi İlhami Aktaş, Çevre, Şehircilik ve İklim Değişikliği Bakanı Murat Kurum başkanlığındaki toplantıda Gebze ilçesinde 29 Ekim'de 7 katlı apartmanın çöktüğü bölgede yapılacak çalışmalarla ilgili yol haritasının belirlendiğini bildirdi.

        Kaynak
        Anadolu Ajansı
        Giriş: 01.11.2025 - 05:12 Güncelleme: 01.11.2025 - 05:12
        Aktaş, kolonlarında çatlamalar nedeniyle 3 binanın tedbiren tahliye edildiği Gaziler Mahallesi İbrahim Ağa Caddesi'nde gazetecilere yaptığı açıklamada, Çevre Şehircilik ve İklim Değişikliği Bakanı Murat Kurum, kamu kurumu temsilcileri ve akademisyenlerin katılımıyla bir koordinasyon toplantısı yaptıklarını belirterek, burada gelecek günlerde yapacakları çalışmaları ve yol haritasını belirlediklerini söyledi.

        "Sayın Bakanımızın başkanlığında yapılan çalışmayla her kurum kendine düşen görevi, özellikle bölgenin incelenmesi anlamında AFAD, Çevre Şehircilik ve İklim Değişikliği Bakanlığının ekipleri, üniversitemizin desteğini alarak TÜBİTAK'la beraber en son gelişmiş cihazlarla, elimizde olan her türlü ölçüm yapabilecek cihazlarla çalışma yapılmasına karar verildi." diyen Aktaş, bu çalışmanın bölgede zaten yapıldığını ancak şimdi daha genişletilip, yoğunlaştırılacağını kaydetti.

        Aktaş, "Vatandaşlarımızın can güvenliği her şeyden önemli. Onunla ilgili almamız gereken tedbirleri kararlaştırabilmemiz, tedbirlere karar verebilmek için bu çalışmanın yapılması gerekiyor. Bunun da birkaç gün alabileceğini değerlendiriyoruz." ifadesini kullandı.

        - "Birincil önceliğimiz vatandaşlarımızın can güvenliği"

        Büyükşehir Belediye Başkanı Tahir Büyükakın da çalışmaların iki boyutta devam ettiğini aktararak, bunlardan birinin binaların statik incelemesi olduğunu bildirdi.

        Çevre, Şehircilik ve İklim Değişikliği Bakanlığı, Büyükşehir Belediyesi, Gebze Belediyesi, ve Çevre Şehircilik ve İklim Değişikliği İl Müdürlüğü ekiplerinin sahada binalarda herhangi bir statik hareketlilik olup olmadığını incelediğini belirten Büyükakın, diğer taraftan da Kocaeli, Gebze Teknik ve Boğaziçi üniversiteleri öğretim üyelerinden oluşan ekibin zeminde bir problem olup olmadığı incelediğini söyledi.

        Büyükakın, binada herhangi bir hasar olmasa da zeminsel bir problem olup olmadığının da takip edilmesi gerektiğini aktararak, bu iki veriden biri eksik olduğunda, bir şey gözden kaçabileceğini ve beklenmedik bir durumun ortaya çıkabileceğini ifade etti.

        Çalışmaların bu iki boyutunun da tamamlanması gerektiğini anlatan Büyükakın, "Üniversite hocalarımızın bize verdiği bilgiye göre sahadaki zemin incelemesi yaklaşık 5 gün gibi bir süre gerektiriyor. Bir yandan AFAD Deprem ve Risk Azaltma Genel Müdürlüğümüzün, şu anda genel müdürle birlikte ekipleri de sahaya intikal ediyorlar, sabah saatlerinde burada olacaklar. Onlarla birlikte bu çalışmaları daha da hızlandıracağız. Hem ekip sayısını hem de ekipman sayısını çevre illerden de isteyerek arttıracağız ve bu zemin incelemesindeki 5 günlük süreyi kısaltmaya çalışacağız." diye konuştu.

        - "Tek gayretimiz bir kişinin bile burnunun kanamaması"

        Büyükakın, tedbir amaçlı evlerinden tahliye edilen vatandaşların ne kadar sürede geri döneceğini merak ettiğini dile getirerek, şöyle konuştu:

        "Bunun zannediyorum 5 gün gibi bir süre alabileceği ama ekip sayısı artırılarak bu sürenin azaltılması yönünde de çalışmaların devam ettiğini ifade edelim. Burada birincil önceliğimiz vatandaşlarımızın can güvenliği. Gözden kaçan bir husus olmasın. Herhangi birinin canı yanmasın istiyoruz. Onun için çok ihtiyatlı davranıyoruz. Bu manada 16 bina, 27 iş yeri, 72 ayrı bağımsız birim tahliye edildi. Şu anda 74 vatandaşımız Büyükşehir Belediyemizin tesislerinde misafir ediliyor. Diğerleri de yakınlarının evlerinde misafir ediliyorlar. Bütün imkanlarımızı seferber ettik. Yarından itibaren sahada hem çalışan teknik ekip sayısı, hem de ekipman sayısı artacak ve bu zemin çalışmasını özellikle daha hızlı bir şekilde bitirmek için uğraşacağız."

        Bölgedeki vatandaşlara yardım edilmesiyle ilgili Çevre Şehircilik ve İklim Değişikliği Bakanlığının Valiliğe bütçe göndereceğini aktaran Büyükakın, Valiliğin bununla ilgili bir düzenleme yapacağını söyledi.

        Büyükakın, Büyükşehir ve Gebze belediyelerinin vatandaşların günlük ihtiyaçlarının karşılanması ve yardımcı olunmasıyla ilgili hazırlık yaptıklarını belirterek, "Devletin bütün kurum ve kuruluşları vatandaşımızın hizmetinde olacak. İhtiyatlı olduğumuzun altını bir kez daha çizmek istiyorum. Tek gayretimiz bir kişinin bile burnunun kanamaması, bir şeyin gözden kaçmaması yönünde. İnşallah mümkün olan en kısa zamanda bu çalışmaları tamamlayacağız ve vatandaşlarımızı tekrar huzurlu bir koşula geri döndüreceğiz." diye konuştu.

        Anadolu Ajansı ve DHA tarafından geçilen tüm Kocaeli haberleri, bu bölümde Haberturk.com editörlerinin hiçbir editoryal müdahalesi olmadan otomatik olarak ajans kanallarından geldiği şekliyle yer almaktadır. Kocaeli Haberleri alanında yer alan haberlerin hepsinin hukuki muhatabı haberi geçen ajanslardır.

        Yasa dışı bahis ve kumarla eylem planı yayımlandı
        Bakan Fidan Karadağlı mevkidaşı ile görüştü
        Hacıosmanoğlu'ndan yabancı hakem açıklaması!
        Gebze'de bir binada çatırtı sesleri
        "Pentagon'dan Tomahawk sevkine yeşil ışık"
        Icardi için ayrılık iddiası: Yeni adresini duyurdular!
        "Venezuela'ya yönelik saldırı planlamıyorum"
        Kartalkaya davasında karar!
        İtalya'da gündem Hakan Çalhanoğlu!
        Filistinli gazeteci Wael al-Dahdouh Habertürk'e konuştu
        Faciadan sonra 12 bina mühürlendi!
        Sergen Yalçın'ın derbi 11'i!
        İETT otobüsünde bıçaklı saldırı! Can kaybı var!
        Cumhurbaşkanı Erdoğan'dan açıklamalar
        PFDK, 'bahisçi' hakemlerin cezalarını açıkladı!
        ABD vizelerinde bekleme süresi kısaldı
        Kuyruklu yıldız 'Lemmon' Bitlis semalarında görüntülendi
        Sıcaklıklar yüksek, yağış beklenmiyor!
        Kahire'de 1 milyar dolarlık dev müze, 20 yılın ardından açılıyor
        Haftanın kültür sanat ajandası
