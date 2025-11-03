Habertürk
Habertürk
        Kocaeli Haberleri

        Kocaeli'de Kızılay Haftası kutlandı

        Kocaeli'nin Karamürsel ilçesinde Kızılay Haftası dolayısıyla etkinlik düzenlendi.

        Kaynak
        Anadolu Ajansı
        Giriş: 03.11.2025 - 14:17 Güncelleme: 03.11.2025 - 14:17
        Kocaeli'de Kızılay Haftası kutlandı
        Kocaeli'nin Karamürsel ilçesinde Kızılay Haftası dolayısıyla etkinlik düzenlendi.

        Karamürsel Nazmi Oğuz Ortaokulu'nda gerçekleştirilen program, saygı duruşunda bulunulması ve İstiklal Marşı'nın okunmasıyla başladı.

        Türk Kızılay Karamürsel Şube Başkanı Hasan Dalkıran'ın konuşmasının ardından öğrenciler şiir okudu, koro dinletisi yaptı, skeç gösterisi sundu.

        Düzenlenen resim, şiir ve kompozisyon yarışmalarında dereceye giren öğrencilere ödülleri verilirken, konuklara helva ikram edildi.

        Programda öğretmenler ve veliler de kan bağışında bulundu.

        Etkinliğe İlçe Milli Eğitim Müdürü Erdinç Bozkurt, Nazmi Oğuz Ortaokulu Müdürü Yunus Şimşek, öğretmenler, öğrenciler ve veliler katıldı.

