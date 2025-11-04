Kocaeli'de devrilen yonga yüklü tır trafiği aksattı
Kocaeli'nin Başiskele ilçesinde yonga taşıyan bir tır virajı alamayarak devrildi.
Ovacık Mahallesi D-130 karayolu Kullar Köprülü Kavşak mevkisi İzmit istikametinde S.A. idaresindeki 41 AIV 106 plakalı yonga yüklü tır, virajı alamayarak devrildi. Dorsedeki yonga yolun Gölcük yönüne savrularak, yolu trafiğe kapattı.
İhbar üzerine olay yerine polis ve karayolları ekipleri sevk edildi.
Sürücü kazayı yara almadan atlatırken, tırın devrilmesi sonucu yol bir süre trafiğe kapalı kaldı.
Karayolları ekipleri, yola saçılan yongaları temizlemek için çalışma başlattı.
