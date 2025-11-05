Habertürk
        DEM Parti'li Beştaş'tan Figen Yüksekdağ'a ziyaret

        DEM Parti'li Beştaş'tan Figen Yüksekdağ'a ziyaret

        DEM Parti Erzurum Milletvekili Meral Danış Beştaş, eski HDP Eş Genel Başkanı Figen Yüksekdağ'ı tutuklu bulunduğu Kocaeli'deki cezaevinde ziyaret etti.

        Giriş: 05.11.2025 - 16:49 Güncelleme: 05.11.2025 - 16:49
        DEM Parti'li Beştaş'tan Figen Yüksekdağ'a ziyaret
        DEM Parti Erzurum Milletvekili Meral Danış Beştaş, eski HDP Eş Genel Başkanı Figen Yüksekdağ’ı tutuklu bulunduğu Kocaeli’deki cezaevinde ziyaret etti.

        Beştaş'ın, Kocaeli 1 No'lu F Tipi Yüksek Güvenlikli Kapalı Ceza İnfaz Kurumu'nda tutuklu bulunan Yüksekdağ'a gerçekleştirdiği ziyaret yaklaşık 2 saat sürdü.

        Ziyaret sonrası basın mensuplarına açıklama yapan Beştaş, Avrupa İnsan Hakları Mahkemesinin Yüksekdağ’ın tutukluluğunun son bulması yönünde karar verdiğini söyleyerek, "Daha fazla beklemek istemiyoruz. Sevgili Figen Yüksekdağ, Selahattin Demirtaş'a ve bütün siyasi mahpuslara özgürlük talebimizi en yüksek sesle haykırıyoruz." dedi.

        Beştaş, Türkiye’nin artık barış ve demokrasiye yoğunlaşması, bu doğrultuda sürecin başarıya ulaşması için bütün politik muhatapların sorumluluk seviyesini yükseltmesi gerektiğini ifade etti.

        Anadolu Ajansı ve DHA tarafından geçilen tüm Kocaeli haberleri, bu bölümde Haberturk.com editörlerinin hiçbir editoryal müdahalesi olmadan otomatik olarak ajans kanallarından geldiği şekliyle yer almaktadır. Kocaeli Haberleri alanında yer alan haberlerin hepsinin hukuki muhatabı haberi geçen ajanslardır.

