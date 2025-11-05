Habertürk
Habertürk
    Takipde Kalın!
      Günlük gelişmeleri takip edebilmek için habertürk uygulamasını indirin
        Gündem
        Ekonomi
        Dünya
        Spor
        Magazin
        Kadın
        Sağlık
        Yazılar
        Teknoloji
        Gastro
        Video
        Stil
        Resmi İlanlar
        Haberler Yerel Haberler Kocaeli Haberleri

        8. Uluslararası Surfcasting Balık Tutma Yarışması Kocaeli'de başladı

        8. Uluslararası Surfcasting Balık Tutma Yarışması 7 ülkeden 212 sporcunun katılımıyla Kocaeli'de başladı.

        Kaynak
        Anadolu Ajansı
        Giriş: 05.11.2025 - 19:21 Güncelleme: 05.11.2025 - 19:21
        ABONE OL
        ABONE OL
        8. Uluslararası Surfcasting Balık Tutma Yarışması Kocaeli'de başladı
        ABONE OL
        Google-ABONE OL

        8. Uluslararası Surfcasting Balık Tutma Yarışması 7 ülkeden 212 sporcunun katılımıyla Kocaeli'de başladı.

        Kocaeli Büyükşehir Belediyesi ev sahipliğinde Kocaeli Sportif Olta Balıkçılığı Spor Kulübü tarafından gerçekleştirilen organizasyonda sporcular, ikişer kişilik takımlar halinde mücadele edecek.

        Kandıra ilçesindeki Uzunkum sahilinde yapılan ve 9 Kasım'da sona erecek yarışlar, "genel", "ülkeler", "kadınlar", "büyük balık" ve "sektör" kategorilerinde gerçekleştirilecek.

        Anadolu Ajansı ve DHA tarafından geçilen tüm Kocaeli haberleri, bu bölümde Haberturk.com editörlerinin hiçbir editoryal müdahalesi olmadan otomatik olarak ajans kanallarından geldiği şekliyle yer almaktadır. Kocaeli Haberleri alanında yer alan haberlerin hepsinin hukuki muhatabı haberi geçen ajanslardır.

        Günün Önemli Manşetleri
        Sındırgı için 'afet bölgesi' açıklaması
        Sındırgı için 'afet bölgesi' açıklaması
        Cumhurbaşkanı Erdoğan'dan Demirtaş sorusuna yanıt: Yargı ne derse uyarız
        Cumhurbaşkanı Erdoğan'dan Demirtaş sorusuna yanıt: Yargı ne derse uyarız
        Bakan Uraloğlu'ndan Gebze açıklaması
        Bakan Uraloğlu'ndan Gebze açıklaması
        İrfan Can Kahveci sessizliğini bozdu!
        İrfan Can Kahveci sessizliğini bozdu!
        5 Kasım 2025: Bugün ne oldu?
        5 Kasım 2025: Bugün ne oldu?
        Evlilik tarihini açıkladı
        Evlilik tarihini açıkladı
        Baba ile oğlu kasapta öldürülmüştü... Sır perdesi aralandı!
        Baba ile oğlu kasapta öldürülmüştü... Sır perdesi aralandı!
        "Putin-Trump zirvesi için koşullar sağlanmadı"
        "Putin-Trump zirvesi için koşullar sağlanmadı"
        Cumhurbaşkanı Erdoğan'dan açıklamalar
        Cumhurbaşkanı Erdoğan'dan açıklamalar
        Filmden çıkarıldı
        Filmden çıkarıldı
        İmamoğlu'nun babası ve oğlu emniyette ifade verdi
        İmamoğlu'nun babası ve oğlu emniyette ifade verdi
        Hollanda'da zafer gecesi olsun!
        Hollanda'da zafer gecesi olsun!
        ABD tarihinin en uzun süren hükümet kapanması!
        ABD tarihinin en uzun süren hükümet kapanması!
        Beşiktaş'ta sakatlık kabusu hortladı!
        Beşiktaş'ta sakatlık kabusu hortladı!
        Türk kahvesi, AB'de tescillendi
        Türk kahvesi, AB'de tescillendi
        Trump'tan seçimlere dair ilk yorum
        Trump'tan seçimlere dair ilk yorum
        Demokrat rüzgarı: ABD seçim sonuçları Trump'ı üzdü
        Demokrat rüzgarı: ABD seçim sonuçları Trump'ı üzdü
        Yılın en iyi 11'i belli oldu!
        Yılın en iyi 11'i belli oldu!
        Binde 5 yerine binde 2,5 prim olacak
        Binde 5 yerine binde 2,5 prim olacak
        Dijital çağın yeni iş dünyası nasıl olacak?
        Dijital çağın yeni iş dünyası nasıl olacak?

        Benzer Haberler

        DEM Parti'li Beştaş, Figen Yüksekdağ'ı ziyaret etti: Hemen özgürlük diyoruz
        DEM Parti'li Beştaş, Figen Yüksekdağ'ı ziyaret etti: Hemen özgürlük diyoruz
        Kocaeli'de düzenlenen konferansta denetimli serbestliğin bireyleri topluma...
        Kocaeli'de düzenlenen konferansta denetimli serbestliğin bireyleri topluma...
        DEM Parti'li Beştaş'tan Figen Yüksekdağ'a ziyaret
        DEM Parti'li Beştaş'tan Figen Yüksekdağ'a ziyaret
        Piyasa değeri 15 milyon lira olan taklit otomotiv parçası ele geçirildi
        Piyasa değeri 15 milyon lira olan taklit otomotiv parçası ele geçirildi
        Kocaeli'de ikaz ve alarm sistemleri test edilecek
        Kocaeli'de ikaz ve alarm sistemleri test edilecek
        Kocaeli'de 7 katlı apartmanın çöktüğü bölgede çalışmalar devam ediyor
        Kocaeli'de 7 katlı apartmanın çöktüğü bölgede çalışmalar devam ediyor