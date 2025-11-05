8. Uluslararası Surfcasting Balık Tutma Yarışması Kocaeli'de başladı

Kandıra ilçesindeki Uzunkum sahilinde yapılan ve 9 Kasım'da sona erecek yarışlar, "genel", "ülkeler", "kadınlar", "büyük balık" ve "sektör" kategorilerinde gerçekleştirilecek.

Kocaeli Büyükşehir Belediyesi ev sahipliğinde Kocaeli Sportif Olta Balıkçılığı Spor Kulübü tarafından gerçekleştirilen organizasyonda sporcular, ikişer kişilik takımlar halinde mücadele edecek.

Anadolu Ajansı ve DHA tarafından geçilen tüm Kocaeli haberleri, bu bölümde Haberturk.com editörlerinin hiçbir editoryal müdahalesi olmadan otomatik olarak ajans kanallarından geldiği şekliyle yer almaktadır. Kocaeli Haberleri alanında yer alan haberlerin hepsinin hukuki muhatabı haberi geçen ajanslardır.