Kocaeli'de ziynet eşyası hırsızlığı şüphelisi tutuklandı
Kocaeli'nin Çayırova ilçesinde 140 bin lira değerinde ziynet eşyasının çalınmasıyla ilgili gözaltına alınan şüpheli tutuklandı.
İl Emniyet Müdürlüğünden yapılan açıklamaya göre, 3 Kasım 2025 tarihinde Çayırova'da meydana gelen hırsızlık olayıyla ilgili başlatılan çalışmalarda, olayı gerçekleştirdiği belirlenen T.K, düzenlenen operasyonla yakalandı.
Şüphelinin daha önce beş ayrı suç kaydının bulunduğu ve hakkında 29 yıl 11 ay 20 gün kesinleşmiş hapis cezası olduğu tespit edildi.
Zanlının çaldığı ziynet eşyalarının bulunduğu ve sahibine teslim edildiği bildirildi.
Emniyetteki işlemlerinin ardından adliyeye sevk edilen T.K, çıkarıldığı hakimlikçe tutuklandı.
