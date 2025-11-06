Habertürk
        Kocaeli merkezli dolandırıcılık operasyonunda 2 şüpheli tutuklandı

        Kocaeli merkezli 2 ilde, başkalarının bilgilerini kullanarak çıkardıkları kredi kartlarıyla harcama yaptıkları iddiasıyla gözaltına alınan 3 şüpheliden 2'si tutuklandı.

        Anadolu Ajansı
        Giriş: 06.11.2025 - 20:56 Güncelleme: 06.11.2025 - 20:56
        Kocaeli merkezli dolandırıcılık operasyonunda 2 şüpheli tutuklandı
        Kocaeli merkezli 2 ilde, başkalarının bilgilerini kullanarak çıkardıkları kredi kartlarıyla harcama yaptıkları iddiasıyla gözaltına alınan 3 şüpheliden 2'si tutuklandı.

        İl Emniyet Müdürlüğü Siber Suçlarla Mücadele Şube Müdürlüğü ekipleri, sosyal medya platformları üzerinden elde ettikleri kimlik bilgileriyle kredi kartı çıkarttığı belirlenen 3 şüphelinin yakalanması için çalışma başlattı.

        Bu şekilde Kocaeli'de bir vatandaşın kredi kartından 316 bin lira harcama yaptığı tespit edilen şüpheliler, 2 ilde düzenlenen eş zamanlı operasyonda gözaltına alındı.

        Emniyetteki işlemlerinin ardından adliyeye sevk edilen zanlılardan 2'si çıkarıldıkları nöbetçi hakimlikçe tutuklanırken, 1 şüpheli ise adli kontrol şartıyla salıverildi.

        Anadolu Ajansı ve DHA tarafından geçilen tüm Kocaeli haberleri, bu bölümde Haberturk.com editörlerinin hiçbir editoryal müdahalesi olmadan otomatik olarak ajans kanallarından geldiği şekliyle yer almaktadır. Kocaeli Haberleri alanında yer alan haberlerin hepsinin hukuki muhatabı haberi geçen ajanslardır.

