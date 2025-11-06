Kocaeli merkezli dolandırıcılık operasyonunda 2 şüpheli tutuklandı

Bu şekilde Kocaeli'de bir vatandaşın kredi kartından 316 bin lira harcama yaptığı tespit edilen şüpheliler, 2 ilde düzenlenen eş zamanlı operasyonda gözaltına alındı.

