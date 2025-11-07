Habertürk
Habertürk
    Takipde Kalın!
      Günlük gelişmeleri takip edebilmek için habertürk uygulamasını indirin
        Gündem
        Ekonomi
        Dünya
        Spor
        Magazin
        Kadın
        Sağlık
        Yazılar
        Teknoloji
        Gastro
        Video
        Stil
        Resmi İlanlar
        Haberler Yerel Haberler Kocaeli Haberleri

        Kocaeli'de otomobil lokanta önündekilere çarptı, 1 kişi öldü, 3 kişi yaralandı

        Kocaeli'nin İzmit ilçesinde otomobilin çarptığı 1 kişi öldü, 3 kişi yaralandı.

        Kaynak
        Anadolu Ajansı
        Giriş: 07.11.2025 - 17:51 Güncelleme: 07.11.2025 - 17:51
        ABONE OL
        ABONE OL
        Kocaeli'de otomobil lokanta önündekilere çarptı, 1 kişi öldü, 3 kişi yaralandı
        ABONE OL
        Google-ABONE OL

        Kocaeli'nin İzmit ilçesinde otomobilin çarptığı 1 kişi öldü, 3 kişi yaralandı.

        D-130 kara yolunda Gölcük yönüne giden S.D’nin (22) kullandığı 41 BJ 022 plakalı otomobil, Sanayi Mahallesi mevkisinde, yol kenarındaki lokantanın önünde bekleyen Ali Topaloğlu, Samet Sekmen (15), Ali Sekmen (42) ve Recep Cüre (58) ile park halindeki 34 VY 5953 plakalı hafif ticari araca çarptı.

        Çevredekilerin ihbarı üzerine kaza yerine polis ve sağlık ekipleri sevk edildi.

        Yaşamını yitirdiği belirlenen Cüre'nin cenazesi, Kocaeli Devlet Hastanesi morguna götürüldü.

        Kazada yaralanan Topaloğlu, Samet ve Ali Sekmen, ambulanslarla çevredeki hastanelere kaldırıldı.

        Yaralılardan Ali Sekmen'in sağlık durumunun ciddiyetini koruduğu öğrenildi.

        Sürücü S.D. polis ekiplerince gözaltına alındı.

        Anadolu Ajansı, DHA ve İHA tarafından geçilen tüm Kocaeli haberleri, bu bölümde Haberturk.com editörlerinin hiçbir editoryal müdahalesi olmadan otomatik olarak ajans kanallarından geldiği şekliyle yer almaktadır. Kocaeli Haberleri alanında yer alan haberlerin hepsinin hukuki muhatabı haberi geçen ajanslardır.

        Günün Önemli Manşetleri
        İnanılmaz ölüm! Damper elektrik tellerine çarptı!
        İnanılmaz ölüm! Damper elektrik tellerine çarptı!
        Pazardaki hileye soruşturma!
        Pazardaki hileye soruşturma!
        Q Yatırım Bankasına tefecilik operasyonu
        Q Yatırım Bankasına tefecilik operasyonu
        7 Kasım 2025: Bugün ne oldu?
        7 Kasım 2025: Bugün ne oldu?
        Selam vermek istediği arkadaşının kullandığı kamyon çarptı!
        Selam vermek istediği arkadaşının kullandığı kamyon çarptı!
        Gebze'de son durum: 1200 binadan veri toplandı
        Gebze'de son durum: 1200 binadan veri toplandı
        Güzellik yarışmasında skandal anlar
        Güzellik yarışmasında skandal anlar
        Saraçlar suç örgütüne operasyon! 1 milyar 800 milyon TL hesap hareketi!
        Saraçlar suç örgütüne operasyon! 1 milyar 800 milyon TL hesap hareketi!
        Türkiye ve Ferrero arasındaki 'fındık krizi' hakkında neler biliniyor?
        Türkiye ve Ferrero arasındaki 'fındık krizi' hakkında neler biliniyor?
        İngiltere Şara'ya yaptırımları kaldırdı
        İngiltere Şara'ya yaptırımları kaldırdı
        A Milli Takım aday kadrosu açıklandı
        A Milli Takım aday kadrosu açıklandı
        İşte ülke puanında son durum!
        İşte ülke puanında son durum!
        Trump Nijerya'ya müdahale planı hazırladı mı?
        Trump Nijerya'ya müdahale planı hazırladı mı?
        TCMB enflasyon tahminlerini açıkladı
        TCMB enflasyon tahminlerini açıkladı
        Rüyalar ve uykuya dair ilginç gerçekler
        Rüyalar ve uykuya dair ilginç gerçekler
        Geçmiş maçlara yönelik yaptırım olacak mı?
        Geçmiş maçlara yönelik yaptırım olacak mı?
        Bahis soruşturmasında yeni dalga: İşte tüm yaşananlar!
        Bahis soruşturmasında yeni dalga: İşte tüm yaşananlar!
        "Nuri Bilge Ceylan'a kızgınım"
        "Nuri Bilge Ceylan'a kızgınım"
        Haftanın kültür sanat ajandası
        Haftanın kültür sanat ajandası
        'Yavaş şehir' hareketi nedir? Türkiye’de hangi yerler dahil?
        'Yavaş şehir' hareketi nedir? Türkiye’de hangi yerler dahil?

        Benzer Haberler

        Selam vermek istediği arkadaşının kullandığı kamyonun altında kalıp öldü
        Selam vermek istediği arkadaşının kullandığı kamyonun altında kalıp öldü
        Kocaeli'de 7 katlı apartmanın çöktüğü bölgede ekiplerin çalışmaları sürüyor
        Kocaeli'de 7 katlı apartmanın çöktüğü bölgede ekiplerin çalışmaları sürüyor
        Çöp kamyonunun çarptığı belediye işçisi hayatını kaybetti
        Çöp kamyonunun çarptığı belediye işçisi hayatını kaybetti
        Kocaeli'de "6. Uluslararası Bazaar" etkinliği, Türk ve Orta Doğulu iş kadın...
        Kocaeli'de "6. Uluslararası Bazaar" etkinliği, Türk ve Orta Doğulu iş kadın...
        Kazada hayatını kaybeden genç, memleketinde son yolculuğuna uğurlandı
        Kazada hayatını kaybeden genç, memleketinde son yolculuğuna uğurlandı
        Yargıtay'dan TikTok paylaşımına boşanma kararı
        Yargıtay'dan TikTok paylaşımına boşanma kararı