        Haberler Yerel Haberler Kocaeli Haberleri

        Kocaeli'de sürücüler kış lastiği taktırmak için servislerin yolunu tuttu

        Ticari araçlar için yarın başlayacak kış lastiği kullanım zorunluluğu öncesinde Kocaeli'de sürücüler lastikçilerde yoğunluk oluşturmaya başladı.

        Kaynak
        Anadolu Ajansı
        Giriş: 14.11.2025 - 17:39 Güncelleme: 14.11.2025 - 17:39
        Ticari araçlar için yarın başlayacak kış lastiği kullanım zorunluluğu öncesinde Kocaeli'de sürücüler lastikçilerde yoğunluk oluşturmaya başladı.

        Geçmiş yıllarda 1 Aralık'ta başlayıp 1 Nisan'da sona eren kış lastiği uygulaması, bu sene mevsimsel şartlar gereği 15 Kasım'da başlayıp 15 Nisan'da sona erecek.

        Uygulama için çok sayıda sürücü, araçlarına kış lastiği taktırmak için servislerde yoğunluk oluşturdu.

        Kentteki bir oto lastik servisi firması yetkilisi Adem Dost, kış şartlarında kar ve buzlanmaya karşı sürücülere kış lastiği taktırmaları tavsiyesinde bulundu.

        Kış lastiği fiyatının jant çapına ve markaya göre değiştiğini belirten Dost, "Kış lastiğinin en büyük özelliği hava sıcaklığının 7 derecenin altına düştüğü şartlarda güvenli yol tutuşu sağlamasıdır." dedi.

        Sürücü İrfan Cumhur Ulak ise aracı ticari olmasa bile her sene yol ve yolcu güvenliği için lastiklerini kış lastiğiyle değiştirdiğini kaydetti.

        Anadolu Ajansı, DHA ve İHA tarafından geçilen tüm Kocaeli haberleri, bu bölümde Haberturk.com editörlerinin hiçbir editoryal müdahalesi olmadan otomatik olarak ajans kanallarından geldiği şekliyle yer almaktadır. Kocaeli Haberleri alanında yer alan haberlerin hepsinin hukuki muhatabı haberi geçen ajanslardır.

