Habertürk
Habertürk
    Takipde Kalın!
      Günlük gelişmeleri takip edebilmek için habertürk uygulamasını indirin
        Gündem
        Ekonomi
        Dünya
        Spor
        Magazin
        Kadın
        Sağlık
        Yazılar
        Teknoloji
        Gastro
        Video
        Stil
        Resmi İlanlar
        Haberler Yerel Haberler Kocaeli Haberleri

        Kocaeli'de ayaklarını çapa makinesine kaptıran kişi ağır yaralandı

        Kocaeli'nin Karamürsel ilçesinde ayakları çapa makinesine sıkışan kişi ağır yaralandı.

        Kaynak
        Anadolu Ajansı
        Giriş: 20.11.2025 - 20:15 Güncelleme: 20.11.2025 - 20:15
        ABONE OL
        ABONE OL
        Kocaeli'de ayaklarını çapa makinesine kaptıran kişi ağır yaralandı
        ABONE OL
        Google-ABONE OL

        Kocaeli'nin Karamürsel ilçesinde ayakları çapa makinesine sıkışan kişi ağır yaralandı.

        Kayacık Mahallesi'ndeki bahçesinde çalışan T.M. (55), iki ayağını çapa makinesine kaptırdı.

        İhbar üzerine olay yerine sağlık, polis ve itfaiye ekipleri sevk edildi.

        İtfaiye ekiplerince ayakları çapa makinesinden kurtarılan T.M, ambulansla Gölcük Necati Çelik Devlet Hastanesi'ne kaldırıldı.

        T.M'nin hayati tehlikesinin bulunduğu öğrenildi.

        Anadolu Ajansı, DHA ve İHA tarafından geçilen tüm Kocaeli haberleri, bu bölümde Haberturk.com editörlerinin hiçbir editoryal müdahalesi olmadan otomatik olarak ajans kanallarından geldiği şekliyle yer almaktadır. Kocaeli Haberleri alanında yer alan haberlerin hepsinin hukuki muhatabı haberi geçen ajanslardır.

        Günün Önemli Manşetleri
        CANLI | Galatasaray Başkanı Özbek yanıtlıyor
        CANLI | Galatasaray Başkanı Özbek yanıtlıyor
        "İmralı'ya ziyarete olumlu bakıyoruz"
        "İmralı'ya ziyarete olumlu bakıyoruz"
        Otel sahibi ve çalışanına yakalama kararı!
        Otel sahibi ve çalışanına yakalama kararı!
        Çöpe atılan bebeğin sırrı aydınlandı
        Çöpe atılan bebeğin sırrı aydınlandı
        Erhürman, GKRY Lideri ile görüştü
        Erhürman, GKRY Lideri ile görüştü
        Cumhurbaşkanı Erdoğan'dan açıklamalar
        Cumhurbaşkanı Erdoğan'dan açıklamalar
        Milli Takım'ın play-off'taki rakibi Romanya!
        Milli Takım'ın play-off'taki rakibi Romanya!
        Devrim Özkan’ı unutamıyor
        Devrim Özkan’ı unutamıyor
        Emekli öğretmeni döverek öldüren şüphelinin ifadesi ortaya çıktı
        Emekli öğretmeni döverek öldüren şüphelinin ifadesi ortaya çıktı
        Rafa Silva krizinde yeni perde!
        Rafa Silva krizinde yeni perde!
        Avukatı doğruladı: 3 yıldır...
        Avukatı doğruladı: 3 yıldır...
        20 Kasım 2025: Bugün ne oldu?
        20 Kasım 2025: Bugün ne oldu?
        Zorbay Küçük adına 5 bin liralık işlem hacmi!
        Zorbay Küçük adına 5 bin liralık işlem hacmi!
        Bahis soruşturmasında 3. Lig'den 637 futbolcuya ceza!
        Bahis soruşturmasında 3. Lig'den 637 futbolcuya ceza!
        "Futbolun temizlenmesini istiyoruz"
        "Futbolun temizlenmesini istiyoruz"
        3 milyar dolarlık bulut yatırımı
        3 milyar dolarlık bulut yatırımı
        "Özgür Özel'in partiyi temizlemesi esas işi olmalı"
        "Özgür Özel'in partiyi temizlemesi esas işi olmalı"
        400 dolar olan 5 dilim elma viral oldu!
        400 dolar olan 5 dilim elma viral oldu!
        Pay repo risk yaratır mı?
        Pay repo risk yaratır mı?
        Paradigma değişikliği yaşanıyor
        Paradigma değişikliği yaşanıyor

        Benzer Haberler

        18 yıl önce çöpte ölü bulunan bebeğin annesiyle ilgili detaylar ortaya çıkt...
        18 yıl önce çöpte ölü bulunan bebeğin annesiyle ilgili detaylar ortaya çıkt...
        18 yıl önce göbek bağıyla öldürülen bebeğin annesi: "Lavaboda düştü" "Bavul...
        18 yıl önce göbek bağıyla öldürülen bebeğin annesi: "Lavaboda düştü" "Bavul...
        Recep Durul'un cezasını Tahkim Kurulu kaldırdı Kocaelispor itiraz etti, cez...
        Recep Durul'un cezasını Tahkim Kurulu kaldırdı Kocaelispor itiraz etti, cez...
        Seyir halindeki yolcu otobüsü alev alev yandı
        Seyir halindeki yolcu otobüsü alev alev yandı
        Gebze Ticaret Odası Hatıra Ormanı'nda fidan dikimi yapıldı
        Gebze Ticaret Odası Hatıra Ormanı'nda fidan dikimi yapıldı
        Kocaeli'de yangın çıkan fabrikanın yıkılması için çalışmalar sürüyor
        Kocaeli'de yangın çıkan fabrikanın yıkılması için çalışmalar sürüyor