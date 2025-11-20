Kocaeli'de ayaklarını çapa makinesine kaptıran kişi ağır yaralandı
Kocaeli'nin Karamürsel ilçesinde ayakları çapa makinesine sıkışan kişi ağır yaralandı.
Kayacık Mahallesi'ndeki bahçesinde çalışan T.M. (55), iki ayağını çapa makinesine kaptırdı.
İhbar üzerine olay yerine sağlık, polis ve itfaiye ekipleri sevk edildi.
İtfaiye ekiplerince ayakları çapa makinesinden kurtarılan T.M, ambulansla Gölcük Necati Çelik Devlet Hastanesi'ne kaldırıldı.
T.M'nin hayati tehlikesinin bulunduğu öğrenildi.
