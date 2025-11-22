Kocaeli'de hırsızlık şüphelisi tutuklandı

Kocaeli'nin Darıca ilçesinde iki ayrı evden toplam 320 bin liralık ziynet eşyası ve para çaldığı belirlenen şüpheli tutuklandı.

İl Emniyet Müdürlüğünden yapılan açıklamaya göre, Darıca'da 27 Ekim-17 Kasım arasında meydana gelen 2 farklı hırsızlık olayıyla ilgili çalışma başlatıldı.

Hırsızlıkları gerçekleştirdiği tespit edilen Z.D’nin İstanbul’da olduğunun belirlenmesi üzerine ekipler, operasyon düzenledi. Şüpheli, 21 Kasım’da yakalanarak Kocaeli'ye getirildi.

Emniyetteki işlemlerinin ardından adliyeye sevk edilen Z.D, çıkarıldığı hakimlikçe tutuklandı.