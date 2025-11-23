Kocaeli'de freni boşalan park halindeki tur otobüsü şarampole düştü

Yaralananın olmadığı kazada, otobüsü bulunduğu yerden çıkarmak için çalışma başlatıldı.

Maşukiye Mahallesi Kartepe Caddesi'nde park halindeki 34 GIJ 323 plakalı tur otobüsü, bir süre sonra freni boşalarak hareket etti.

