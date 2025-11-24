Habertürk
        Haberler Yerel Haberler Kocaeli Haberleri

        Kocaeli'de işçi servisi ile tırın çarpıştığı kazada 9 kişi yaralandı

        Kocaeli'nin Dilovası ilçesinde fabrika işçilerini taşıyan minibüs ile tırın çarpışması sonucu 9 kişi yaralandı.

        Kaynak
        Anadolu Ajansı
        Giriş: 24.11.2025 - 01:18 Güncelleme: 24.11.2025 - 01:18
        Kocaeli'de işçi servisi ile tırın çarpıştığı kazada 9 kişi yaralandı
        Kocaeli'nin Dilovası ilçesinde fabrika işçilerini taşıyan minibüs ile tırın çarpışması sonucu 9 kişi yaralandı.

        Mehmet Ali G'nin kullandığı 34 LAE 302 plakalı minibüs ile Ahmet A. idaresindeki 31 PD 989 plakalı tır, Dilovası Organize Sanayi 3. Cadde'de çarpıştı.

        Kazada, minibüs sürücüsü ile 8 yolcu yaralandı.

        İhbar üzerine kaza yerine jandarma, sağlık ve itfaiye ekibi sevk edildi.

        İtfaiye ekipleri, araç içinde sıkışan minibüs sürücüsünü bulunduğu yerden çıkardı.

        Yaralılar, sağlık ekiplerince Gebze, Dilovası ve Körfez ilçelerinde hastanelere kaldırıldı.

        Anadolu Ajansı, DHA ve İHA tarafından geçilen tüm Kocaeli haberleri, bu bölümde Haberturk.com editörlerinin hiçbir editoryal müdahalesi olmadan otomatik olarak ajans kanallarından geldiği şekliyle yer almaktadır. Kocaeli Haberleri alanında yer alan haberlerin hepsinin hukuki muhatabı haberi geçen ajanslardır.

