Habertürk
Habertürk
    Takipde Kalın!
      Günlük gelişmeleri takip edebilmek için habertürk uygulamasını indirin
        Gündem
        Ekonomi
        Dünya
        Spor
        Magazin
        Kadın
        Sağlık
        Yazılar
        Teknoloji
        Gastro
        Video
        Stil
        Resmi İlanlar
        Haberler Yerel Haberler Kocaeli Haberleri

        Kocaeli'de bıçaklı kavgada 1 kişi yaşamını yitirdi

        Kocaeli'nin Kartepe ilçesinde bir çamaşırhanede yabancı uyruklu çalışanlar arasında çıkan kavgada bıçakla yaralanan kişi, kaldırıldığı hastanede hayatını kaybetti.

        Kaynak
        Anadolu Ajansı
        Giriş: 27.11.2025 - 00:37 Güncelleme: 27.11.2025 - 00:37
        ABONE OL
        ABONE OL
        Kocaeli'de bıçaklı kavgada 1 kişi yaşamını yitirdi
        ABONE OL
        Google-ABONE OL

        Kocaeli'nin Kartepe ilçesinde bir çamaşırhanede yabancı uyruklu çalışanlar arasında çıkan kavgada bıçakla yaralanan kişi, kaldırıldığı hastanede hayatını kaybetti.

        Köseköy Mahallesi Miralay Sokak'taki bir çamaşırhanede yabancı uyruklu kişiler arasında henüz belirlenemeyen nedenle tartışma çıktı. Tartışmanın kavgaya dönüşmesi üzerine bir kişi bıçakla yaralandı.

        İhbar üzerine olay yerine sağlık ve polis ekipleri sevk edildi.

        Ağır yaralanan kişi, sağlık ekiplerince hastaneye kaldırıldı ancak yapılan müdahalelere rağmen kurtarılamadı.

        Polis ekipleri, olaya karışan kişi ya da kişilerin yakalanması için çalışma başlattı.

        Anadolu Ajansı, DHA ve İHA tarafından geçilen tüm Kocaeli haberleri, bu bölümde Haberturk.com editörlerinin hiçbir editoryal müdahalesi olmadan otomatik olarak ajans kanallarından geldiği şekliyle yer almaktadır. Kocaeli Haberleri alanında yer alan haberlerin hepsinin hukuki muhatabı haberi geçen ajanslardır.

        Günün Önemli Manşetleri
        ABD'de 2 askeri personel vuruldu
        ABD'de 2 askeri personel vuruldu
        "Enflasyon bir virüs gibidir"
        "Enflasyon bir virüs gibidir"
        İngiliz devleri Zeki Çelik'in peşinde!
        İngiliz devleri Zeki Çelik'in peşinde!
        İşçilerin kaldığı binaya kundaklama! Çarşaflarla kurtuldular
        İşçilerin kaldığı binaya kundaklama! Çarşaflarla kurtuldular
        Yılın son MGK toplantısı sona erdi
        Yılın son MGK toplantısı sona erdi
        Böcek ailesinin otopsi raporu açıklandı
        Böcek ailesinin otopsi raporu açıklandı
        Hong Kong'da facia: 2 bin daireli sitede yangın!
        Hong Kong'da facia: 2 bin daireli sitede yangın!
        3 kişiyi öldüren seri katil tutuklandı
        3 kişiyi öldüren seri katil tutuklandı
        "Venezuela'ya baskı petrolle ilgili"
        "Venezuela'ya baskı petrolle ilgili"
        Belçika'da grevin son gününde hayat durdu
        Belçika'da grevin son gününde hayat durdu
        Tahkim Kurulu'ndan Eren Elmalı kararı!
        Tahkim Kurulu'ndan Eren Elmalı kararı!
        Cumhurbaşkanı Erdoğan'dan açıklamalar
        Cumhurbaşkanı Erdoğan'dan açıklamalar
        Çelik Kubbe'yi güçlendirecek 6,5 milyar dolarlık imza
        Çelik Kubbe'yi güçlendirecek 6,5 milyar dolarlık imza
        İtalya'da gündem Kenan Yıldız!
        İtalya'da gündem Kenan Yıldız!
        Altaylı'ya 4 yıl 2 ay hapis
        Altaylı'ya 4 yıl 2 ay hapis
        F.Bahçe 5 eksikle Ferencvaros karşısında!
        F.Bahçe 5 eksikle Ferencvaros karşısında!
        AB’de yeni TES kuralları
        AB’de yeni TES kuralları
        Okullarda ara tatil kalkıyor mu? Bakan Tekin'den açıklama
        Okullarda ara tatil kalkıyor mu? Bakan Tekin'den açıklama
        Green Card başvurularında rekor gecikme!
        Green Card başvurularında rekor gecikme!
        Mardin'deki vahşette özel ekip kuruldu!
        Mardin'deki vahşette özel ekip kuruldu!

        Benzer Haberler

        Çamaşırhanede bıçaklı kavga: 1 ölü, 1 yaralı
        Çamaşırhanede bıçaklı kavga: 1 ölü, 1 yaralı
        Alacaklı olduğunu iddia edip işçilerin kaldığı binada yangın çıkardı (2)
        Alacaklı olduğunu iddia edip işçilerin kaldığı binada yangın çıkardı (2)
        Kocaeli'de işçilerin kaldığı binada çıkan yangın söndürüldü
        Kocaeli'de işçilerin kaldığı binada çıkan yangın söndürüldü
        Önce bıçak çekti, sonra binayı yaktı: İşçiler alevlerden çarşaf bağlayarak...
        Önce bıçak çekti, sonra binayı yaktı: İşçiler alevlerden çarşaf bağlayarak...
        Alacaklı olduğunu iddia edip işçilerin kaldığı binada yangın çıkardı
        Alacaklı olduğunu iddia edip işçilerin kaldığı binada yangın çıkardı
        Okul kaçamağı polisi alarma geçiren iki kafadar: "Biraz kaçalım dedik"
        Okul kaçamağı polisi alarma geçiren iki kafadar: "Biraz kaçalım dedik"