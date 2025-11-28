Futbol: Trendyol Süper Lig
Stat:Kocaeli
Hakemler:Oğuzhan Çakır, Anıl Usta, Samet Çiçek
Kocaelispor: Jovanovic, Dijksteel, Smolcic, Agyei, Linetty, Cafumana, Churlinov, Serdar Dursun, Haidara, Ahmet Oğuz, Tayfur Bingöl
Gençlerbirliği: Velho, Zuzek, Goutas, Samed Onur, Metehan Mimaroğlu, Pereira, Dele-Bashiru, Dilhan Demir, Hanousek, Niang, Tongya
Gol: Dk. 24 Serdar Dursun (Kocaelispor)
KOCAELİ
