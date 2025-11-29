Habertürk
Habertürk
    Takipde Kalın!
      Günlük gelişmeleri takip edebilmek için habertürk uygulamasını indirin
        Gündem
        Ekonomi
        Dünya
        Spor
        Magazin
        Kadın
        Sağlık
        Yazılar
        Teknoloji
        Gastro
        Video
        Stil
        Resmi İlanlar
        Haberler Yerel Haberler Kocaeli Haberleri

        Kocaeli'de hırsızlık şüphelisi tutuklandı

        Kocaeli'nin Gebze ilçesindeki bir evden 300 bin liralık ziynet eşyası ve saç şekillendirici çaldığı belirlenen şüpheli tutuklandı.

        Kaynak
        Anadolu Ajansı
        Giriş: 29.11.2025 - 09:26 Güncelleme: 29.11.2025 - 09:26
        ABONE OL
        ABONE OL
        Kocaeli'de hırsızlık şüphelisi tutuklandı
        ABONE OL
        Google-ABONE OL

        Kocaeli'nin Gebze ilçesindeki bir evden 300 bin liralık ziynet eşyası ve saç şekillendirici çaldığı belirlenen şüpheli tutuklandı.

        İl Emniyet Müdürlüğünden yapılan açıklamaya göre, Gebze'de 8 Ekim'de meydana gelen hırsızlık olayıyla ilgili çalışma yürütüldü.

        Hırsızlığı gerçekleştirdiği tespit edilen Ş.G'nin İstanbul'da olduğunun belirlenmesi üzerine ekipler, operasyon düzenledi.

        Yakalanarak Kocaeli'ye getirilen şüpheli, emniyetteki işlemlerinin ardından sevk edildiği adliyede çıkarıldığı hakimlikçe tutuklandı.

        Anadolu Ajansı, DHA ve İHA tarafından geçilen tüm Kocaeli haberleri, bu bölümde Haberturk.com editörlerinin hiçbir editoryal müdahalesi olmadan otomatik olarak ajans kanallarından geldiği şekliyle yer almaktadır. Kocaeli Haberleri alanında yer alan haberlerin hepsinin hukuki muhatabı haberi geçen ajanslardır.

        Günün Önemli Manşetleri
        Papa XIV. Leo Sultanahmet Camii'nde
        Papa XIV. Leo Sultanahmet Camii'nde
        Kuyumcuyu soydu 170 tane altın bilezik çaldı! Hırsız polis memuru çıktı!
        Kuyumcuyu soydu 170 tane altın bilezik çaldı! Hırsız polis memuru çıktı!
        Emeklilik dilekçisini ne zaman vermeli
        Emeklilik dilekçisini ne zaman vermeli
        Sergen Yalçın'ın Karagümrük 11'i netleşiyor!
        Sergen Yalçın'ın Karagümrük 11'i netleşiyor!
        5G'de yapay zekâ destekli müşteri deneyimi
        5G'de yapay zekâ destekli müşteri deneyimi
        15 gün entübe kaldı! Zayıflama kahvesi kalbini durdurdu!
        15 gün entübe kaldı! Zayıflama kahvesi kalbini durdurdu!
        İşçilerin kaldığı binaya kundaklama! Çarşaflarla kurtuldular
        İşçilerin kaldığı binaya kundaklama! Çarşaflarla kurtuldular
        Haftanın Kitapları
        Haftanın Kitapları
        8 kent için kritik uyarı geldi! 4 bölgede sağanak!
        8 kent için kritik uyarı geldi! 4 bölgede sağanak!
        Damla Özüduru Babacan: Çocuklar beni prenses zannediyor
        Damla Özüduru Babacan: Çocuklar beni prenses zannediyor
        Haftanın kültür sanat ajandası
        Haftanın kültür sanat ajandası
        En büyük güvence Okan Buruk!
        En büyük güvence Okan Buruk!
        Evrim Akın gözyaşlarına boğuldu
        Evrim Akın gözyaşlarına boğuldu
        "Çağla tostunu yesin"
        "Çağla tostunu yesin"
        Vücudu baştan sona yenileyen mucize besinler
        Vücudu baştan sona yenileyen mucize besinler
        Karadeniz'de tankerde patlama
        Karadeniz'de tankerde patlama
        Faiz, vade, kredi oranı etkiledi
        Faiz, vade, kredi oranı etkiledi
        Zelenskiy duyurdu: Yermak istifa etti
        Zelenskiy duyurdu: Yermak istifa etti
        MB Başkanı Karahan'dan enflasyon açıklaması
        MB Başkanı Karahan'dan enflasyon açıklaması
        Az sigara içmek de öldürüyor! Erken ölüm riski yüzde 60 daha fazla
        Az sigara içmek de öldürüyor! Erken ölüm riski yüzde 60 daha fazla

        Benzer Haberler

        El freni çekilmeyen otomobil bahçe duvarını yıktı
        El freni çekilmeyen otomobil bahçe duvarını yıktı
        Kocaeli açıklarında gemide yangın; 25 mürettebat kurtarıldı (5)
        Kocaeli açıklarında gemide yangın; 25 mürettebat kurtarıldı (5)
        Türkiye Basketbol Ligi: Kocaeli BŞB Kağıtspor: 67 - OGM Ormanspor: 74
        Türkiye Basketbol Ligi: Kocaeli BŞB Kağıtspor: 67 - OGM Ormanspor: 74
        Kocaeli açıklarında gemide yangın; 25 mürettebat kurtarıldı (4)
        Kocaeli açıklarında gemide yangın; 25 mürettebat kurtarıldı (4)
        Tayfur Bingöl: "2 gol kaçırdım ama 15 gol sözüm var, tamamlayacağım"
        Tayfur Bingöl: "2 gol kaçırdım ama 15 gol sözüm var, tamamlayacağım"
        Kocaelispor-Gençlerbirliği maçının ardından
        Kocaelispor-Gençlerbirliği maçının ardından