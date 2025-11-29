Kocaeli'de hırsızlık şüphelisi tutuklandı

Kocaeli'nin Gebze ilçesindeki bir evden 300 bin liralık ziynet eşyası ve saç şekillendirici çaldığı belirlenen şüpheli tutuklandı.

İl Emniyet Müdürlüğünden yapılan açıklamaya göre, Gebze'de 8 Ekim'de meydana gelen hırsızlık olayıyla ilgili çalışma yürütüldü.

Hırsızlığı gerçekleştirdiği tespit edilen Ş.G'nin İstanbul'da olduğunun belirlenmesi üzerine ekipler, operasyon düzenledi.

Yakalanarak Kocaeli'ye getirilen şüpheli, emniyetteki işlemlerinin ardından sevk edildiği adliyede çıkarıldığı hakimlikçe tutuklandı.