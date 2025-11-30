Habertürk
        Kocaeli'de teknenin alabora olması sonucu 1 kişi öldü

        Kocaeli'nin Körfez açıklarında balıkçı teknesinin alabora olması sonucu 1 kişi öldü, 1 kişi kurtarıldı.

        Kaynak
        Anadolu Ajansı
        Giriş: 30.11.2025 - 17:43 Güncelleme: 30.11.2025 - 17:43
        Körfez ilçesi açıklarında avlanmaya çıkan balıkçıların bulunduğu tekneden 2 kişinin denize düştüğünü görenler durumu 112 Acil Çağrı Merkezi'ne bildirdi.

        Olay yerine Sahil Güvenlik, Kıyı Emniyeti, Deniz Polisi, itfaiye ve sağlık ekipleri sevk edildi.

        Alabora olan tekneye yakın durumdaki özel bir limanın römorkörleri can simidi yardımıyla ismi öğrenilemeyen bir balıkçıyı kurtardı. Balıkçı kıyıya getirilerek ambulansla Kocaeli Şehir Hastanesine kaldırıldı.

        Dalgıçların yaptığı arama sonucunda diğer balıkçı İ.A'nın cansız bedenine ulaşıldı.

        Sahilde balık tutan Selçuk Karadağ, AA muhabirine, avlanmak için Kirazlıyalı sahile geldiğini belirterek, bir süre sonra denizdeki teknenin alabora olduğunu, vatandaşların ıslık sesini ve yardım çığlıklarını duyduğunu söyledi.

        Bunun üzerine hemen 112 Acil Çağrı Merkezi’ni arayarak yardım istediğini ifade eden Karadağ, "Burada avlanan diğer arkadaşlarla da ıslık çalarak limandaki römorkörlere seslerini duyurdu. Limandan römorkörler peş peşe çıktı, biri can simidi attı. Kazazedelere müdahale etti. Biz 2 kişi olduğunu gördük. Diğer ekipler de hemen geldiler ve olaya müdahale ettiler." diye konuştu.

        Anadolu Ajansı, DHA ve İHA tarafından geçilen tüm Kocaeli haberleri, bu bölümde Haberturk.com editörlerinin hiçbir editoryal müdahalesi olmadan otomatik olarak ajans kanallarından geldiği şekliyle yer almaktadır. Kocaeli Haberleri alanında yer alan haberlerin hepsinin hukuki muhatabı haberi geçen ajanslardır.

