        Kocaeli Haberleri

        Kocaeli'de yangında 7 kişinin yaşamını yitirdiği fabrikanın sahibi cezaevinde kalp krizinden öldü

        Kocaeli'nin Dilovası ilçesinde çıkan yangında 7 kişinin hayatını kaybettiği fabrikanın sahibi, tutuklu bulunduğu cezaevinde kalp krizi geçirerek yaşamını yitirdi.

        Kaynak
        Anadolu Ajansı
        Giriş: 30.11.2025 - 19:43 Güncelleme: 30.11.2025 - 19:43
        Kocaeli'de yangında 7 kişinin yaşamını yitirdiği fabrikanın sahibi cezaevinde kalp krizinden öldü
        Kocaeli'nin Dilovası ilçesinde çıkan yangında 7 kişinin hayatını kaybettiği fabrikanın sahibi, tutuklu bulunduğu cezaevinde kalp krizi geçirerek yaşamını yitirdi.

        Mimar Sinan Mahallesi Mimar Sinan Caddesi'nde 8 Kasım'da 7 kişinin öldüğü yangının ardından tutuklanan iş yeri sahibi Kurtuluş O, Kandıra Cezaevi'nde fenalaşması üzerine ambulansla Kocaeli Şehir Hastanesi'ne kaldırıldı.

        Kalp krizi geçirdiği belirlenen ve anjiyo yapılan Kurtuluş O, müdahalelere rağmen hayatını kaybetti.

        Dilovası ilçesi Mimar Sinan Mahallesi'ndeki bir kozmetik fabrikasında 8 Kasım'da çıkan yangında Tuğba Taşdemir (17) ile kuzeni Nisanur Taşdemir (15), Cansu Esetoğlu (15), Hanım Gülek (52), Esma Gikan (31) ve Şengül Yılmaz (59) hayatını kaybetmiş, 7 kişi yaralanmıştı. Kocaeli Şehir Hastanesi'ne kaldırılan Tuncay Yıldız, yoğun bakımda yapılan müdahalelere rağmen kurtarılamamıştı.

        Olaya ilişkin başlatılan soruşturma kapsamında gözaltına alınan 11 şüpheliden, aralarında iş yeri sahibinin de bulunduğu 7 kişi tutuklanmış, Dilovası Belediye Başkan Yardımcısı N.T, Zabıta Müdürü N.B, zabıta personeli C.T, Ö.K. ve T.İ. görevden uzaklaştırılmıştı.

