Kocaeli Büyükşehir Belediye Başkanı Büyükakın, Kocaelispor antrenmanını ziyaret etti

Kocaeli Büyükşehir Belediye Başkanı Tahir Büyükakın, Kocaelispor antrenmanını takip etti.

Büyükşehir Belediyesinden yapılan açıklamaya göre, Trendyol Süper Lig'in 15. haftasında sahasında Kasımpaşa'yı ağırlayacak Kocaelispor, teknik direktör Selçuk İnan yönetiminde hazırlıklarını Körfez Brunga Tesisleri'nde sürdürdü.

Yeşil-siyahlı ekibin antrenmanını ziyaret eden Büyükakın, takıma başarı dileklerinde bulunarak teknik heyet ve futbolculara baklava ikram etti.

Açıklamada görüşlerine yer verilen Büyükakın, takımın iyi gittiğini ve daha iyi yerlere geleceğini belirterek, "Size şehir adına teşekkür ediyorum. Sonuna kadar arkanızdayız. Siz sadece başarıya odaklanın ve oraya konsantre olun, başka hiçbir şey düşünmeyin. Serdar'a (Dursun) da biraz kızdılar ama biz Serdar'ı seviyoruz. Biz seni seviyoruz bu takım için güzel şeyler yapıyorsun. Sonuna kadar bu şehir arkanızda." ifadelerini kullandı.

Tahir Büyükakın'a ziyaretinde, Körfez Belediye Başkanı Şener Söğüt, Kocaelispor Başkanı Recep Durul ve yöneticiler de eşlik etti.