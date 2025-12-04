Kocaeli'deki fabrika yangınına ilişkin binanın eski sahibi tutuklandı

Kocaeli'nin Dilovası ilçesinde 7 kişinin öldüğü, 6 kişinin de yaralandığı kozmetik fabrikasındaki yangına ilişkin fabrika binasının eski sahibi tutuklandı.

Gebze Cumhuriyet Başsavcılığınca yürütülen soruşturma kapsamında hazırlanan bilirkişi raporunda, fabrika binasını kozmetik firmasına kiraya veren G.D'nin daha sonra binayı özel bir şirkete sattığı, kira sözleşmesinin de söz konusu şirkete devredildiği belirtildi.

Raporda, G.D'nin yapıyı yangın güvenliği açısından eksik ve tehlikeli durumda kiraya verdiği ve bu nedenle "tali ağır kusurlu" olduğu değerlendirmesine yer verildi.

Bunun üzerine gözaltına alınan G.D, emniyetteki işlemlerinin ardından çıkarıldığı nöbetçi hakimlikçe tutuklandı.

Öte yandan G.D. daha önce de gözaltına alınmış, yurt dışına çıkış yasağı şeklindeki adli kontrol tedbiriyle serbest bırakılmıştı.

- Olay

Dilovası ilçesi Mimar Sinan Mahallesi'ndeki bir kozmetik fabrikasında 8 Kasım'da çıkan yangında Tuğba Taşdemir (17) ile kuzeni Nisanur Taşdemir (15), Cansu Esetoğlu (15), Hanım Gülek (52), Esma Gikan (31) ve Şengül Yılmaz (59) hayatını kaybetmiş, 7 kişi yaralanmıştı.