        Haberler Yerel Haberler Kocaeli Haberleri

        Kocaeli'de 102 kilogram sentetik uyuşturucu ele geçirildi

        Kaynak
        Anadolu Ajansı
        Giriş: 06.12.2025 - 14:26 Güncelleme: 06.12.2025 - 14:26
        Kocaeli'de 102 kilogram sentetik uyuşturucu ele geçirilen operasyonda 2 şüpheli yakalandı.

        İl Emniyet Müdürlüğünden yapılan açıklamaya göre, Narkotik Suçlarla Mücadele Şube Müdürlüğü ekipleri, Anadolu Otoyolu'nun Kocaeli kesiminde durdurulan tırda yüklü asfalt silindirde arama gerçekleştirdi.

        Aramada, 100 paket halinde 102 kilogram sentetik uyuşturucu ele geçirildi.

        Operasyonda 2 zanlı gözaltına alındı.

        Anadolu Ajansı, DHA ve İHA tarafından geçilen tüm Kocaeli haberleri, bu bölümde Haberturk.com editörlerinin hiçbir editoryal müdahalesi olmadan otomatik olarak ajans kanallarından geldiği şekliyle yer almaktadır. Kocaeli Haberleri alanında yer alan haberlerin hepsinin hukuki muhatabı haberi geçen ajanslardır.

