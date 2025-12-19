Habertürk
Habertürk
    Takipde Kalın!
      Günlük gelişmeleri takip edebilmek için habertürk uygulamasını indirin
        Gündem
        Ekonomi
        Dünya
        Spor
        Magazin
        Kadın
        Sağlık
        Yazılar
        Teknoloji
        Gastro
        Video
        Stil
        Resmi İlanlar
        Haberler Yerel Haberler Kocaeli Haberleri

        Kocaeli'de sınıf başkanı seçilen öğrencinin vaadiyle Belediye Başkanı Büyükakın okula geldi

        Kocaeli'nin İzmit ilçesinde sınıf başkanı seçilen öğrenci, arkadaşlarına verdiği belediye başkanını okula getirme vaadini gerçekleştirdi.

        Kaynak
        Anadolu Ajansı
        Giriş: 19.12.2025 - 13:46 Güncelleme: 19.12.2025 - 13:46
        ABONE OL
        ABONE OL
        Kocaeli'de sınıf başkanı seçilen öğrencinin vaadiyle Belediye Başkanı Büyükakın okula geldi
        ABONE OL
        Google-ABONE OL

        Kocaeli'nin İzmit ilçesinde sınıf başkanı seçilen öğrenci, arkadaşlarına verdiği belediye başkanını okula getirme vaadini gerçekleştirdi.

        Büyükşehir Belediyesinden yapılan açıklamaya göre, İzmit Atatürk Ortaokulu 7. sınıf öğrencisi Berat Ege Sarı, sınıf başkanı seçilirse Büyükşehir Belediye Başkanı Tahir Büyükakın'ı okula getireceği vaadinde bulundu.

        Seçim vaadini sosyal medyadan öğrenen Büyükakın, Berat'ın sözünü gerçekleştirmek için okula giderek öğrencilere sürpriz yaptı.

        İlk olarak okul müdürü Ali İlengiz'i ziyaret eden Büyükakın, ardından Berat'ın sınıfına gitti.

        Berat, çiçek takdim ettiği Büyükakın'ı okulda görmekten mutluluk duyduklarını ifade etti. Büyükakın da teşekkür ederek Berat Ege Sarı'nın başkanlığını kutladı.

        Öğrencilerle sohbet eden Büyükakın, başarının kolay yoldan elde edilemeyeceğini, çok çalışmak gerektiğini ve emek verilmeden başarıya ulaşılamayacağını anlattı.

        Büyükakın, "Emeksiz başarı sahtedir." diyerek kendisinin günde ortalama 6 saat uyuyabildiğini, kalan zamanının büyük kısmını da Kocaeli için çalışmaya ayırdığını kaydetti.

        Verimli ve akıllı çalışmanın önemini vurgulayan Büyükakın, "Sihirli formüller aramanıza gerek yok. Asıl sihir sizde. Başarının anahtarı sizde." ifadesini kullandı.

        Öğrencilerle vedalaştıktan sonra öğretmenler odasına giden Büyükakın'a, ziyaretinde İlçe Milli Eğitim Müdürü İhsan Özkan da eşlik etti.

        Anadolu Ajansı, DHA ve İHA tarafından geçilen tüm Kocaeli haberleri, bu bölümde Haberturk.com editörlerinin hiçbir editoryal müdahalesi olmadan otomatik olarak ajans kanallarından geldiği şekliyle yer almaktadır. Kocaeli Haberleri alanında yer alan haberlerin hepsinin hukuki muhatabı haberi geçen ajanslardır.

        Günün Önemli Manşetleri
        Marmara'ya lapa lapa kar geliyor!
        Marmara'ya lapa lapa kar geliyor!
        İstanbul'da yaşandı... İşçilerin satırlı kavgası!
        İstanbul'da yaşandı... İşçilerin satırlı kavgası!
        Ünlü oyuncu gözaltına alındı
        Ünlü oyuncu gözaltına alındı
        Yeğeninin eşini öldürmüştü... Eniştesini de öldürmüş
        Yeğeninin eşini öldürmüştü... Eniştesini de öldürmüş
        Beşiktaş hisselerinde sert dalgalanma
        Beşiktaş hisselerinde sert dalgalanma
        İşe giderken trenin altında kaldı! Malatya'da büyük acı!
        İşe giderken trenin altında kaldı! Malatya'da büyük acı!
        Bakan Işıkhan ile Türk-İş Başkanı Atalay arasında görüşme
        Bakan Işıkhan ile Türk-İş Başkanı Atalay arasında görüşme
        Husumetlisi ile karşılaşmadan önce... Ölmeden son görüntü!
        Husumetlisi ile karşılaşmadan önce... Ölmeden son görüntü!
        2026'da altında ne bekleniyor?
        2026'da altında ne bekleniyor?
        Fenerbahçe, Sörloth için masaya oturdu!
        Fenerbahçe, Sörloth için masaya oturdu!
        Hollywood ünlülerinden peş peşe açıklama: Lyme hastalığı
        Hollywood ünlülerinden peş peşe açıklama: Lyme hastalığı
        Halil Umut Meler'den flaş açıklamalar!
        Halil Umut Meler'den flaş açıklamalar!
        Kış ne zaman başlar?
        Kış ne zaman başlar?
        Fenerbahçe, Eyüpspor deplasmanında!
        Fenerbahçe, Eyüpspor deplasmanında!
        Karalama kampanyasına dava açacak
        Karalama kampanyasına dava açacak
        Çin'in gizli tutulan çip projesi
        Çin'in gizli tutulan çip projesi
        Beşiktaş hasrete son vermek istiyor!
        Beşiktaş hasrete son vermek istiyor!
        İlaç fiyatlarına zam geldi! Euro kuru güncellendi
        İlaç fiyatlarına zam geldi! Euro kuru güncellendi
        Trump eski başkanlarla alay etti
        Trump eski başkanlarla alay etti
        Haftanın kültür sanat ajandası
        Haftanın kültür sanat ajandası

        Benzer Haberler

        Gebze'de 90 sokakta yol çalışması
        Gebze'de 90 sokakta yol çalışması
        Küçük başkanın vaadi gerçek oldu Başkan Büyükakın, öğrencinin "seçim vaadin...
        Küçük başkanın vaadi gerçek oldu Başkan Büyükakın, öğrencinin "seçim vaadin...
        Kartepe'deki sanayi bölgesinden 125 ton atık toplandı
        Kartepe'deki sanayi bölgesinden 125 ton atık toplandı
        Kartepe'de "Alo Evlat" ekiplerinden hane ziyaretleri
        Kartepe'de "Alo Evlat" ekiplerinden hane ziyaretleri
        Diş hekimi korkusunun temelinde yatan sebebi uzmanı açıkladı Diş hekimi kor...
        Diş hekimi korkusunun temelinde yatan sebebi uzmanı açıkladı Diş hekimi kor...
        Minik eller taş değirmende buğday öğüttü, zeytin kurdu Kocaeli'nin yerel le...
        Minik eller taş değirmende buğday öğüttü, zeytin kurdu Kocaeli'nin yerel le...