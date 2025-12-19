Kocaeli'de sınıf başkanı seçilen öğrencinin vaadiyle Belediye Başkanı Büyükakın okula geldi

Kocaeli'nin İzmit ilçesinde sınıf başkanı seçilen öğrenci, arkadaşlarına verdiği belediye başkanını okula getirme vaadini gerçekleştirdi.

Büyükşehir Belediyesinden yapılan açıklamaya göre, İzmit Atatürk Ortaokulu 7. sınıf öğrencisi Berat Ege Sarı, sınıf başkanı seçilirse Büyükşehir Belediye Başkanı Tahir Büyükakın'ı okula getireceği vaadinde bulundu.

Seçim vaadini sosyal medyadan öğrenen Büyükakın, Berat'ın sözünü gerçekleştirmek için okula giderek öğrencilere sürpriz yaptı.

İlk olarak okul müdürü Ali İlengiz'i ziyaret eden Büyükakın, ardından Berat'ın sınıfına gitti.

Berat, çiçek takdim ettiği Büyükakın'ı okulda görmekten mutluluk duyduklarını ifade etti. Büyükakın da teşekkür ederek Berat Ege Sarı'nın başkanlığını kutladı.

Öğrencilerle sohbet eden Büyükakın, başarının kolay yoldan elde edilemeyeceğini, çok çalışmak gerektiğini ve emek verilmeden başarıya ulaşılamayacağını anlattı.