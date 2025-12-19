Habertürk
Habertürk
    Takipde Kalın!
      Günlük gelişmeleri takip edebilmek için habertürk uygulamasını indirin
        Gündem
        Ekonomi
        Dünya
        Spor
        Magazin
        Kadın
        Sağlık
        Yazılar
        Teknoloji
        Gastro
        Video
        Stil
        Resmi İlanlar
        Haberler Yerel Haberler Kocaeli Haberleri

        Kocaeli'de silah kaçakçılığı operasyonunda 1 zanlı tutuklandı

        Kocaeli'nin Kartepe ilçesinde düzenlenen silah kaçakçılığı operasyonunda gözaltına alınan şüpheli tutuklandı.

        Kaynak
        Anadolu Ajansı
        Giriş: 19.12.2025 - 14:12 Güncelleme: 19.12.2025 - 14:12
        ABONE OL
        ABONE OL
        Kocaeli'de silah kaçakçılığı operasyonunda 1 zanlı tutuklandı
        ABONE OL
        Google-ABONE OL

        Kocaeli'nin Kartepe ilçesinde düzenlenen silah kaçakçılığı operasyonunda gözaltına alınan şüpheli tutuklandı.

        Valilikten yapılan açıklamaya göre, İl Jandarma Komutanlığına bağlı ekipler silah kaçakçılığıyla mücadele çalışmaları kapsamında 16 Aralık'ta Kartepe'de bir eve operasyon düzenledi.

        Operasyonda, şüpheli H.H. gözaltına alındı.

        Şüphelinin ev ve aracında yapılan aramada, 6 ruhsatsız tabanca, 26 şarjör, 35 tabanca namlusu, 11 tabanca gövdesi, 21 tabanca üst kapağı, 100 yay ve mili, 20 tabanca kabzası, dik torna makinesi, zımpara makinesi, lazer markalama makinesi, 2 mengene ve 355 muhtelif silah parçası ele geçirildi.

        Jandarmadaki işlemlerinin ardından adliyeye sevk edilen H.H, çıkarıldığı nöbetçi hakimlikçe tutuklandı.

        Anadolu Ajansı, DHA ve İHA tarafından geçilen tüm Kocaeli haberleri, bu bölümde Haberturk.com editörlerinin hiçbir editoryal müdahalesi olmadan otomatik olarak ajans kanallarından geldiği şekliyle yer almaktadır. Kocaeli Haberleri alanında yer alan haberlerin hepsinin hukuki muhatabı haberi geçen ajanslardır.

        Günün Önemli Manşetleri
        İCRAYPEX’in sahibine müebbet istemi
        İCRAYPEX’in sahibine müebbet istemi
        Şakalaştığı arkadaşı taşla kafatasını kırdı!
        Şakalaştığı arkadaşı taşla kafatasını kırdı!
        Marmara'ya lapa lapa kar geliyor!
        Marmara'ya lapa lapa kar geliyor!
        Beşiktaş'tan Salih Özcan'a yakın takip!
        Beşiktaş'tan Salih Özcan'a yakın takip!
        Ünlü oyuncu gözaltına alındı
        Ünlü oyuncu gözaltına alındı
        Fenerbahçe, Sörloth için masaya oturdu!
        Fenerbahçe, Sörloth için masaya oturdu!
        Bakan Işıkhan ile Türk-İş Başkanı Atalay arasında görüşme
        Bakan Işıkhan ile Türk-İş Başkanı Atalay arasında görüşme
        İstanbul'da yaşandı... İşçilerin satırlı kavgası!
        İstanbul'da yaşandı... İşçilerin satırlı kavgası!
        Yeğeninin eşini öldürmüştü... Eniştesini de öldürmüş
        Yeğeninin eşini öldürmüştü... Eniştesini de öldürmüş
        Hollywood ünlülerinden peş peşe açıklama: Lyme hastalığı
        Hollywood ünlülerinden peş peşe açıklama: Lyme hastalığı
        Haftanın kültür sanat ajandası
        Haftanın kültür sanat ajandası
        Beşiktaş hisselerinde sert dalgalanma
        Beşiktaş hisselerinde sert dalgalanma
        2026'da altında ne bekleniyor?
        2026'da altında ne bekleniyor?
        Halil Umut Meler'den flaş açıklamalar!
        Halil Umut Meler'den flaş açıklamalar!
        Kış ne zaman başlar?
        Kış ne zaman başlar?
        Fenerbahçe, Eyüpspor deplasmanında!
        Fenerbahçe, Eyüpspor deplasmanında!
        İşe giderken trenin altında kaldı! Malatya'da büyük acı!
        İşe giderken trenin altında kaldı! Malatya'da büyük acı!
        Beşiktaş hasrete son vermek istiyor!
        Beşiktaş hasrete son vermek istiyor!
        Karalama kampanyasına dava açacak
        Karalama kampanyasına dava açacak
        Çin'in gizli tutulan çip projesi
        Çin'in gizli tutulan çip projesi

        Benzer Haberler

        Kocaeli'de silah imalathanesine dönüştürülen adrese operasyon
        Kocaeli'de silah imalathanesine dönüştürülen adrese operasyon
        Kocaeli'de sınıf başkanı seçilen öğrencinin vaadiyle Belediye Başkanı Büyük...
        Kocaeli'de sınıf başkanı seçilen öğrencinin vaadiyle Belediye Başkanı Büyük...
        Gebze'de 90 sokakta yol çalışması
        Gebze'de 90 sokakta yol çalışması
        Küçük başkanın vaadi gerçek oldu Başkan Büyükakın, öğrencinin "seçim vaadin...
        Küçük başkanın vaadi gerçek oldu Başkan Büyükakın, öğrencinin "seçim vaadin...
        Kartepe'deki sanayi bölgesinden 125 ton atık toplandı
        Kartepe'deki sanayi bölgesinden 125 ton atık toplandı
        Kartepe'de "Alo Evlat" ekiplerinden hane ziyaretleri
        Kartepe'de "Alo Evlat" ekiplerinden hane ziyaretleri